Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale numero 64 del 13 agosto 2021 due bandi di concorso relativi all'Agenzia delle entrate per un totale di 2420 posti. Le due selezioni pubbliche sono inerenti all'assunzione a tempo indeterminato, rispettivamente, di 100 e di 2320 funzionari che verranno inquadrati nella terza area funzionale, fascia retributiva F1. La scadenza per i due bandi di concorso è fissata al 30 settembre e i bandi sono reperibili sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate. Sempre nella giornata del 13 agosto è stato pubblicato il bando di concorso per 500 professionisti che si occuperanno del coordinamento istituzionale, dell'attuazione e del monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Bando di concorso Agenzia delle entrate per 100 funzionari informatici: la suddivisione dei posti

Il bando di concorso relativo alla copertura a tempo indeterminato di 100 unità per la terza area funzionale è inerente al profilo professionale di funzionario informatico. I posti sono così suddivisi:

25 unità di analista dati fiscale;

25 unità relative al profilo di analista delle infrastrutture e della sicurezza informatica in ambito fiscale;

50 posti di funzionario data scientist.

Concorso per 2320 funzionari dell'Agenzia delle entrate: suddivisione dei posti e scadenza domanda al 30 settembre 2021

L'altro bando di concorso, più corposo, è inerente alla selezione pubblica per la copertura, a tempo indeterminato, di 2320 unità della terza area funzionale.

Il profilo professionale, in questo caso, riguarda le attività amministrative e tributarie.

La suddivisione dei posti per questo bando di concorso prevede l'assunzione di:

370 unità da destinare alle strutture centrali dell'Agenzia delle entrate; di questi, 20 saranno assunti per le attività di controllo e di gestione, dieci per le attività connesse alla protezione dei dati, 70 per le attività legali, 220 per le attività fiscali e 50 per le operazioni di fiscalità internazionale;

da destinare alle strutture centrali dell'Agenzia delle entrate; di questi, 20 saranno assunti per le attività di controllo e di gestione, dieci per le attività connesse alla protezione dei dati, 70 per le attività legali, 220 per le attività fiscali e 50 per le operazioni di fiscalità internazionale; i rimanenti 1950 posti vedranno l'assunzione di funzionari per rafforzare gli organici delle Direzioni regionali. Le funzioni saranno di tipo amministrativo e tributario.

Bando di concorso per 500 professionisti a tempo determinato per la gestione del Pnrr

Un ulteriore nuovo bando di concorso è stato pubblicato nella giornata del 13 agosto 2021 per l'assunzione di 500 professionisti che saranno assunti a tempo determinato per la gestione e il monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e di resilienza (Pnrr).

Il bando è disponibile anche sul sito del Formez, nel sistema Step-One del 2019, e sui portali istituzionali delle pubbliche amministrazioni interessate, ovvero del ministero dell'Economia e delle Finanze e del ministero per la Funzione pubblica. La suddivisione dei posti riguarda:

198 unità di profilo economico;

125 unità di profilo giuridico;

73 unità di analisi statistiche e matematiche;

104 profili relativi a ingegneri, ingegneri gestionali e informatici.

Le assunzioni dei 500 professionisti avverranno a tempo determinato per un periodo che potrà superare i tre anni, ma non potrà andare oltre il termine per il completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La scadenza ultima è dunque fissata entro e non oltre il 31 dicembre del 2026.