Continuano le assunzioni nell'azienda dolciaria Ferrero, una delle principali multinazionali del settore che recentemente ha avviato le selezioni di personale per potenziare il proprio organico. La società, infatti, ricerca operai di stabilimento e addetti utilities allo scopo di potenziare i processi produttivi.

Ferrero: assunzioni per diversi profili con diploma

Le candidature potranno essere inviate solo con la procedura telematica e gli interessati potranno registrarsi sul portale dell'azienda, alla sezione "Visualizza le posizioni aperte", che riporta tutte le Offerte di lavoro attualmente attive e successivamente allegare il proprio curriculum vitae.

Lavorare in Ferrero vuol dire far parte di un'azienda solida e in continua evoluzione tecnologica che mira alla formazione dei propri dipendenti allo scopo di garantire una preparazione sempre ottimale. Attualmente, ha avviato le assunzioni per operai da inserire negli stabilimenti di Alba (Cuneo), Pozzuolo Martesana (Milano), Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) e Balvano in provincia di Potenza, oltre alla figura di addetto utilities, il quale opererà nello stabilimento di Pozzuolo Martesana (MI).

Selezioni per operai, i requisiti

Tutti coloro che decideranno di candidarsi per la posizione di operaio dovranno essere in grado di garantire il corretto flusso produttivo e saranno addetti alle attività di confezionamento dei prodotti che dovranno essere pronti per la vendita.

Inoltre, si occuperanno della verifica e del controllo dei macchinari premunendosi di informare gli addetti alla manutenzione su eventuali guasti e anomalie riscontrate. Per candidarsi alla posizione suddetta sarà necessario un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, avere un'attitudine al lavoro di squadra, capacità di adattamento e un'esperienza maturata nel settore della produzione.

Si ricercano addetti utilities

Gli addetti utilities, invece, dovranno garantire la completa efficienza dei macchinari e degli impianti, come l'impianto di trattamento acque, centrale termica e gas metano, manterranno i macchinari in condizioni di esercizio, effettueranno le dovute ispezioni di controllo, coordineranno le attività di installazione, oltre a individuare gli interventi necessari per la riduzione del consumo dell'energia elettrica e collaborare con la squadra di manutentori.

I candidati ideali dovranno avere un diploma in ambito tecnico, disponibilità al lavoro su turnazioni e possesso della patente di conduttore di generatori di vapore di 2° grado. Il patentino di frigorista sarà considerato un plus. Gli interessati alle assunzioni nell'azienda Ferrero potranno candidarsi direttamente online utilizzando la procedura telematica.