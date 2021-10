Sono aperti i casting, a cura di Cineworld Roma, per la realizzazione di un nuovo film da girare prossimamente nella Capitale. e ambientato negli anni '70 del secolo scorso. Sono inoltre aperte le selezioni, sempre a Roma, per la puntata pilota di una nuova serie televisiva, dal titolo Aldebaran, inserita all'interno dei progetti della LUISS Business School.

Un film

Per un film attualmente in preparazione, Cineworld Roma ricerca uomini di età compresa tra 25 e 55 anni, di statura non superiore a 1, 85 e taglia massima 52. Tutti devono avere capelli pettinabili in stile anni '70 e va bene anche se con baffi.

Gli interessati a partecipare ai casting devono inviare, tramite whatsapp, una fotografia in primo piano e una a figura intera unitamente al proprio nome, cognome, età, statura taglia, al seguente numero telefonico: 392 6724326. Sempre Cineworld ricerca uomini tra 20 e 60 anni, con taglio capelli stile anni 70, privi di tatuaggi, sfumature o doppi tagli, disponibili dal prossimo mese di novembre su Roma. Quanti desiderano prendere parte alle selezioni in questione devono inviare per whatsapp al numero telefonico precedentemente indicato quanto segue: nome, cognome, fotografie in primo piano, laterali e retro, nonché altezza e taglia giacca. È in ogni caso opportuno visionare previamente la pagina Facebook di Cineworld Roma, dove peraltro sono pubblicate svariate foto esemplificative relative alle richieste.

Si precisa infine che per procedere alla eventuale partecipazione alle riprese è tassativamente richiesto il possesso di Greenpass.

Una serie televisiva

Per la realizzazione della puntata pilota di una serie televisiva dal titolo Aldebaran sono attualmente aperte le selezioni. Si tratta di una interessante produzione televisiva di genere thriller-drammatico, che verrà realizzata nell'ambito dei progetti universitari per LUISS Business School.

In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di ragazzi di età compresa tra 18 e 26 anni, di Roma, che abbiano però una età scenica tra 16 e 17 anni, con pregresse esperienze di tipo recitativo o, quantomeno, che abbiano seguito almeno un corso riconosciuto di recitazione. Inoltre, si cercano uomini tra 35 e 40 anni.

Le selezioni si svolgeranno a Roma, in zona Nomentana, dal 5 al 10 di novembre. Le riprese verranno effettuate subito dopo, ovvero tra la fine del mese di novembre e i primi giorni del mese di dicembre. Per prendere parte ai casting occorre inviare i propri dati personali e di contatto, allegando alcune fotografie e il proprio curriculum vitae incentrato, ovviamente, sulle proprie esperienze in ambito recitativo, a questo indirizzo di posta elettronica: castingaldebaran@gmail.com.