Sono aperti i casting per due programmi delle reti Mediaset strettamente legati a Maria De Filippi e a Witty TV. Si tratta di C'è Posta per te e di una nuova trasmissione che avrà per titolo Ultima Fermata.

C'è Posta Per Te

Per il ben noto programma C'è Posta Per Te, condotto da Maria De Filippi, si cercano persone interessate a recuperare i rapporti con figli, genitori, partner, marito, moglie, nuora, genero, nonchè soggetti desiderosi di far ripartire o rivitalizzare la propria storia d'amore o la propria vicenda coniugale. La selezione è indirizzata anche verso persone il cui compagno o compagna non è accettato dai propri genitori.

Insomma, tante casistiche umane, come peraltro da tempo ci ha abituati il programma in questione. Gli interessati a partecipare ai casting possono inviare un messaggio per whatsapp al numero 337/1429453 o chiamare lo 06/37352900 o, ancora, compilare direttamente l'apposito form online presente sul sito web di Witty TW. A tale proposito, nel form viene richiesto innanzitutto di indicare i propri dati personali e di contatto, aggiungendo, se possibile, il riferimento del proprio account Facebook, e di compilare la parte concernente la informativa sulla privacy. Ma il punto fondamentale è quello relativo alla propria storia, che va indicata in modo sintetico quanto incisivo, in quanto starà alla base della eventuale partecipazione alla trasmissione.

Ultima Fermata

Witty TV lancia le selezioni anche per un programma del tutto nuovo, che andrà in onda su Canale 5 il prossimo anno, 2022, dal titolo Ultima Fermata. Si vocifera che sia destinato a sostituire Temptation Island, ma la questione esula da questo articolo. In ogni caso occorre candidarsi in coppia, tanto è vero che la compilazione del form online richiede l'inserimento dei dati di entrambi.

È necessario indicare nome, cognome e riferimenti di contatto, aggiungendo, tuttavia senza obbligo alcuno, i riferimenti anche ai propri account Facebook, Instagram e ad altri social network, nonchè al proprio account Skype. Una volta inserito tutto ciò, sempre a nome di entrambi i membri della coppia occorre specificare anno e mese in cui è iniziata la propria relazione, allegare almeno una fotografia in cui si è insieme e, soprattutto, raccontare in non più di 1000 caratteri il motivo per cui si desidera prendere parte alla trasmissione, ovviamente facendo riferimento al voler far ripartire il proprio rapporto.

Del resto il titolo stesso del programma prevede partner in situazione critica o, quantomeno, fragile e a rischio, desiderosi però di darsi reciprocamente una ulteriore possibilità. Per candidarsi si può contattare la redazione del programma al seguente numero telefonico: 06/211118920 o compilare direttamente il form online presente sul sito di Witty TV.