Il noto marchio Bosch continua a tenere aperte posizioni di lavoro come contabile ed è possibile verificarlo dagli annunci presenti sul portale delle carriere dell'azienda. In particolare, le ricerche in corso sono rivolte a specialisti di contabilità generale e dei fornitori e le candidature possono effettuarsi online registrandosi al portale indicato prima. Non c'è una scadenza per partecipare alle selezioni relative alle due figure professionali menzionate e il lavoro sarà a tempo pieno.

La ricerca di personale per lavoro contabile

Come anticipato, per quanto riguarda il lavoro contabile, Bosch sta cercando specialisti della contabilità generale i quali dovranno occuparsi di diverse attività, tra cui l'inserimento delle fatture attraverso programmi gestionali come Apache e Sap e la collaborazione nelle operazioni fiscali, nella redazione dei relativi documenti e nel calcolo delle provvigioni da elargire agli agenti di commercio.

Per questo ruolo sono richieste competenze a livello economico e amministrativo, conoscenza della lingua inglese, abilità nell'utilizzo di Office e dei due software detti prima, capacità analitiche e organizzative. Non viene fatto cenno della durata del contratto ma il lavoro dovrà essere svolto full-time a Nonantola, provincia di Modena, in una delle sedi della società Bosch Rexroth Oil Control S.p.A.

La secondo figura ricercata ultimamente è l'addetto alla contabilità dei fornitori. In questo caso, il candidato si occuperà di analisi di costi, debiti e flusso di cassa in collaborazione con l'area finanziaria e in più dovrà registrare le fatture ricevute. Per candidarsi l'azienda richiede il possesso di una laurea economica ma viene data la possibilità anche ai diplomati che abbiano conseguito una successiva esperienza formativa in questo settore.

Altra cosa importante è che il neo assunto dovrà conoscere l'inglese e i principi contabili tipici del lavoro da ragioniere applicabili anche in ambito amministrativo. Quanto all'inquadramento, valgono le condizioni contrattuali previste per la posizione precedente ma si lavorerà presso la sede di Villasanta, provincia di Monza Brianza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come candidarsi

Le candidature devono effettuarsi online digitando 'Bosch lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca. In questo modo si otterrà il link alla pagina ufficiale dedicata alle carriere nella quale bisognerà cliccare il pulsante 'Trova lavoro' per avere a disposizione l'elenco di tutte le offerte di lavoro attualmente attive.

A questo punto, basterà scegliere le due posizioni descritte finora per leggerne la descrizione e per procedere con l'invio del curriculum attraverso il pulsante 'I'm interested'. Quest'ultimo infatti conduce ai riquadri da riempire con i dati necessari a completare la candidatura.