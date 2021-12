Giorno per giorno Enel inserisce nuove posizioni all'interno del suo portale web delle carriere e tre di queste riguardano lavori di tipo tecnico. Per partecipare alle selezioni bisogna accedere al portale stesso e le nuove posizioni ricercate hanno in comune la possibilità di candidarsi entro il 10 gennaio, il contratto di lavoro a tempo indeterminato e il requisito della laurea in ingegneria. Gli annunci sono rivolti sia a uomo che a donna.

Tre nuove posizioni aperte

Tra le nuove posizioni aperte di tipo tecnico vi è l'esperto di impianti termici e di illuminazione.

Le mansioni del candidato saranno di installare i congegni per il telecontrollo, programmarli, verificare se funzionano correttamente e provvedere in caso di guasto. Enel chiede che il selezionato abbia una laurea in ingegneria, esperienza di almeno due anni nel settore, conoscenze di impiantistica elettrica, di sistemi di telecontrollo e dell'inglese. Come anticipato, l'inquadramento sarà a tempo indeterminato e si lavorerà presso le sedi di Milano, Roma e Palermo.

Un'altra posizione attualmente aperta prevede la ricerca di personale esperto nelle offerte commerciali di Enel X. In questo caso, il lavoratore dovrà valutare la realizzabilità di una commessa, elaborare il progetto insieme alle altre aree aziendali, rapportarsi ai fornitori per gli acquisti necessari alla realizzazione, analizzare i documenti tecnici e le norme da rispettare e supportare tutte le altre funzioni coinvolte nel processo di esecuzione.

Tra i requisiti richiesti vi è principalmente il possesso di una laurea in ingegneria civile, edile, meccanica o nel campo energetico. Inoltre, sarà necessario che il candidato conosca le tecniche per la riqualificazione e l'efficientamento di un centro residenziale e i programmi informatici SalesForce Automation e Office. Si andrà a lavorare nella sede di Roma a tempo indeterminato.

Infine, vi è un nuovo ruolo ricercato dalla società controllata Gridspertise, ovvero il system integrator. Il candidato si occuperà di servizi accessori come ad esempio la fornitura di app per smartphone che rendano più facile l'utilizzo di uno dei prodotti creati per Enel. Le lauree richieste per poter partecipare alla campagna assunzioni saranno: informatica, ingegneria informatica, gestionale o delle telecomunicazioni. Sarà inoltre preferito colui che abbia almeno 2 anni di esperienza in ambito di sistemi informatici per le aziende e conoscenza dei sistemi di telecontrollo. Sarà importante anche che i candidati sappiano l'inglese e lo spagnolo. Quanto a inquadramento e sedi valgono le stesse condizioni della posizione precedente.

Come inviare il curriculum

Per inviare il curriculum bisogna digitare 'enel lavora con noi' su un motore di ricerca in modo da accedere al portale indicato in precedenza. Un click sulla cartina dell'Italia presente al suo interno farà comparire la scritta 'scopri le posizioni aperte' la quale condurrà rapidamente alle Offerte di lavoro, incluse le tre nuove posizioni. Basterà cliccare il titolo del ruolo scelto per leggerne la descrizione e il pulsante 'Invia candidatura' per inserire i propri dati.