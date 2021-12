Ferrovie dello Stato è tra le aziende che offrono lavoro per diplomati e laureati attraverso annunci pubblicati giornalmente. Infatti, tra le posizioni aperte di recente risultano ricerche di autisti, progettisti e controller. Per candidarsi alle prime due i candidati dovranno essere almeno diplomati, mentre per partecipare alla selezione della terza posizione bisognerà essere laureati. In ogni caso, la candidatura richiede l'accesso al portale telematico aziendale del lavoro.

Lavoro per diplomati

Un primo caso di lavoro per diplomati è la ricerca di autisti per la società Busitalia Campania Spa.

Dall'annuncio ufficiale si può evincere che il lavoratore avrà la mansione di autista per conto dalla società appena indicata. Quanto ai requisiti, Ferrovie seleziona i diplomati delle scuole superiori in possesso della patente D e della carta adibita alla circolazione e al trasporto di persone. L'inquadramento potrà essere sia a tempo indeterminato che come apprendistato e i turni di lavoro sia a tempo pieno che parziale. Si lavorerà a Salerno e saranno preferiti coloro che hanno la residenza nella corrispondente Regione. La domanda di lavoro va effettuata entro il 14 gennaio.

Il lavoro per diplomati riguarda anche la posizione di progettisti per la quale l'azienda cerca persone appartenenti alle categorie protette.

Il neo assunto dovrà supportare il responsabile nella progettazione di una commessa rispettando le norme in materia, la tempistica e i costi previsti. Per questo ruolo sono richiesti il possesso di un diploma o di una laurea, la conoscenza dell'inglese e di programmi come Office, SAP e Autocad. L'inquadramento sarà a tempo indeterminato e le sedi lavorative previste sono Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Verona.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Da ricordare che le candidature online possono effettuarsi entro il 9 gennaio.

Lavoro per laureati

Riguardo al lavoro per laureati, tra le posizioni aperte vi è il controller, ovvero si cercano candidati che si occupino del controllo di gestione. Nello specifico, il selezionato collaborerà all'esecuzione delle operazioni di pianificazione di una commessa e verificherà gli scostamenti tra consuntivo e previsioni.

I requisiti richiesti sono: laurea in economia, esperienza di almeno due anni in questo campo, conoscenza dei principi contabili nazionali e internazionali, di Office, SAP e dell'inglese. Solo in via facoltativa sono valutati anche master universitari e iscrizione all'albo dei revisori. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato, la sede a Roma ed è possibile partecipare alla campagna assunzioni entro il 14 gennaio.

Come candidarsi online

Per candidarsi online basta digitare 'ferrovie dello stato lavora con noi' su un motore di ricerca in modo da avere a disposizione il link al portale aziendale delle carriere. Una volta dentro quest'ultimo, la scritta 'Campagne di ricerca' condurrà direttamente all'elenco delle offerte di lavoro, compresi i tre esempi descritti sopra. Un click su uno dei tre aprirà una pagina con la descrizione di mansioni, requisiti, sedi e in più il pulsante 'Candidati' per registrarsi e inviare il curriculum.