Nella sezione carriere del sito istituzionale di Enel risultano nuove posizioni aperte riguardanti il lavoro tecnico. In particolare sono ricercate le seguenti figure: software scada & pi expert, solar module specialist e diplomati per apprendistato. Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati i quali potranno candidarsi accedendo alla sezione indicata all'inizio. Si precisa anche che non ci sono date di scadenza entro cui partecipare alla campagna assunzioni.

Il lavoro tecnico per diplomati e laureati

In merito al lavoro tecnico, tra le posizioni aperte compare lo scada & pi expert, un figura professionale che analizzerà il funzionamento degli impianti, rileverà e farà rapporto su eventuali deficit di efficienza e fornirà dati da utilizzare per apportare migliorie in sede di produzione degli impianti stessi.

I candidati dovranno essere diplomati o laureati in ambito matematico, statistico, fisico, ingegneristico o informatico e in possesso di esperienza di almeno 1 anno in questo settore. A questi requisiti si aggiungono la conoscenza di impiantistica in ambito energetico, dei linguaggi di programmazione e degli strumenti di analisi menzionati nell'annuncio ufficiale. L'inquadramento non viene specificato, si lavorerà nelle sedi sparse sul territorio nazionale ma bisognerà dare la disponibilità a trasferte estere.

L'altro ruolo ricercato da Enel è il solar module expert il quale avrà il compito principale di controllare la funzionalità dei moduli solari. In particolare, verificherà l'usura di tali impianti, testerà quelli nuovi e collaborerà con i partner esteri.

In questo caso l'azienda richiede laureati in ingegneria elettrica o in campo energetico, che abbiano conoscenze di impianti a energia solare, delle relative norme, dei programmi Office, Sas e dell'inglese. Quanto al contratto e al luogo di lavoro valgono le stesse condizioni della posizione precedente.

Infine, sono selezionati diplomati a cu verrà somministrato un apprendistato di 3 anni durante il quale apprenderanno mansioni di tipo tecnico e operativo.

Potranno partecipare alle selezioni i candidati in possesso di un diploma in materie elettriche, elettroniche o energetiche. Sarà considerato un vantaggio mostrarsi reperibili e rispettosi delle scadenze di lavoro. L'apprendistato potrà essere svolto in qualsiasi sede d'Italia.

Le candidature online

Per quanto attiene alle candidature online, bisogna accedere al portale aziendale delle carriere digitando 'enel lavora con noi' su un motore di ricerca. Al suo interno, sarà necessario cliccare prima sull'Italia nella cartina in fondo e poi su 'scopri le posizioni aperte' per avere a disposizione la lista delle offerte di lavoro, comprese le tre descritte sopra. Cliccando infine la propria scelta si potrà leggerne il dettaglio mentre il pulsante 'Invia candidatura' consentirà di completare la procedura di invio del curriculum.