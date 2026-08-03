Arriva una data ufficiale attesa da migliaia di lavoratori della scuola. Martedì 11 agosto, secondo il calendario delle emissioni pubblicato da NoiPA, è prevista l'emissione speciale dedicata all'applicazione del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, con il pagamento degli importi spettanti a docenti e personale ATA.

L'emissione rappresenta uno dei passaggi più attesi dopo il rinnovo contrattuale e consentirà di liquidare gli arretrati e gli eventuali adeguamenti economici previsti dal nuovo contratto. L'operazione interesserà il personale amministrato dal sistema NoiPA che ha diritto agli incrementi stipendiali derivanti dall'applicazione del CCNL.

Emissione speciale NoiPA: cosa significa

A differenza dell'emissione ordinaria degli stipendi, l'emissione speciale viene utilizzata per corrispondere pagamenti straordinari, come arretrati, conguagli o altri compensi non inseriti nel cedolino mensile ordinario.

Nel caso dell'11 agosto, l'elaborazione è direttamente collegata all'applicazione del nuovo contratto del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027. Dopo la lavorazione dell'emissione, gli importi saranno visibili nell'area riservata di NoiPA attraverso il cedolino dedicato, mentre l'accredito avverrà secondo le consuete tempistiche previste dal sistema.

Chi riceverà il pagamento

L'emissione speciale riguarda il personale della scuola amministrato da NoiPA, in particolare:

docenti di ruolo;

personale ATA;

altri dipendenti del comparto interessati dall'applicazione del CCNL, purché in possesso dei requisiti previsti.

L'importo potrà variare da lavoratore a lavoratore in base alla posizione economica, all'anzianità di servizio e al periodo per il quale spettano gli arretrati.

Quando controllare il cedolino

Dopo l'elaborazione dell'emissione speciale dell'11 agosto, gli interessati potranno verificare la pubblicazione del cedolino direttamente nella propria area riservata NoiPA. Nei giorni successivi sarà possibile conoscere con precisione l'importo liquidato e la data di accredito sul conto corrente.

L'emissione speciale rappresenta un passaggio importante per dare piena attuazione agli effetti economici del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, atteso da docenti e personale ATA. Per questo motivo è consigliabile monitorare il portale NoiPA e verificare periodicamente la disponibilità del cedolino e degli aggiornamenti relativi ai pagamenti.