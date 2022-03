Il rinnovo delle Graduatorie per le supplenze dei docenti precari della Scuola passa per una nuova ordinanza del ministero dell'Istruzione in arrivo dopo l'emendamento al decreto "Sostegni-ter". In particolare il provvedimento ministeriale dispone che, con una semplice ordinanza, il ministero dell'Istruzione decreterà la validità per due anni delle graduatorie. La stessa durata è prevista anche per le Graduatorie a esaurimento (GaE) le cui domande di aggiornamento termineranno il 4 aprile 2022. In questo modo, si farà coincidere la durata delle graduatorie con tutte le fasce delle graduatorie d'Istituto.

Queste ultime includono, nella prima fascia, anche gli aspiranti insegnanti iscritti alle Graduatorie a esaurimento, mentre nella seconda e nella terza fascia rientrano i precari abilitati e non abilitati che appartengono anche alle Graduatorie per le supplenze (Gps).

Scuola, Graduatorie per le supplenze (Gps) per il 2022-2023: quando ci sarà il rinnovo?

Il nuovo corso delle graduatorie dei precari nella scuola risulta così delineato dall'emendamento al decreto di conversione del decreto legge "Sostegni-ter" (numero 4 del 2022) che è stato già approvato lo scorso 15 marzo dalla Commissione Bilancio del Senato. L'attesa ordinanza del ministero dell'Istruzione consentirà di abbreviare i tempi delle operazioni di rinnovo delle Graduatorie per le supplenze che, senza l'emendamento, avrebbero dovuto svolgersi nel prossimo mese di giugno.

L'emendamento sospende per due anni scolastici, il 2022-2023 e 2023-2024, il comma 5 della legge numero 124 del 1999 in base al quale il rinnovo delle Graduatorie per le supplenze avrebbe dovuto svolgersi solo dopo l'emanazione di un regolamento, a sua volta ancora da approvare.

Scuola, quanti docenti precari si attendono per il rinnovo delle Graduatorie per le supplenze?

Dunque, presumibilmente le operazioni per il rinnovo delle Graduatorie per le supplenze dei precari della scuola avverranno nelle prossime settimane. Coinvolti nelle operazioni di rinnovo saranno i docenti precari, in tutto circa 700mila, che in buona parte dei casi avranno titolo per essere iscritti anche a più graduatorie scolastiche di aspiranti insegnanti.

Il che significa che la quantità delle pratiche da gestire per gli uffici scolastici sarà in numero nettamente superiore al numero dei docenti iscritti nelle Gps. Proprio in vista della mole di lavoro atteso, il ministero per l'Istruzione sta cercando di anticipare quanto più possibile le operazioni di rinnovo delle graduatorie e di presentazione delle istanze. L'obiettivo è quello di avere elenchi aggiornati di docenti iscritti nelle graduatorie pronti per essere utilizzati con assunzioni nelle scuola a tempo determinato entro l'inizio dell'anno scolastico 2022-2023.