In arrivo il nuovo concorso straordinario nella Scuola per oltre 14mila posti. Si tratta del concorso riservato essenzialmente ai docenti precari “storici” che potranno ottenere il posto fisso mediante la secondo selezione straordinaria dopo quella conclusasi nei mesi scorsi. Per poter partecipare alle prove del concorso è necessario avere almeno tre anni di servizio nella scuola negli ultimi cinque anni scolastici. Il periodo di supplenza può essere fatto valere anche se non svolto in maniera continuativa. È prevista una sola prova che consisterà in un esame orale della durata di 30 minuti.

Il maggior numero dei posti disponibili si trova in Lombardia e nel Veneto.

Nuovo concorso straordinario nella scuola, quali sono i titoli per poter partecipare?

Il nuovo concorso straordinario nella scuola permetterà l’assunzione in ruolo di 14.200 docenti. L’uscita del bando, secondo indiscrezioni del ministero dell’Istruzione, è prevista per maggio. Per poter partecipare varranno i requisiti individuati dal decreto “Sostegni bis” dello scorso anno. Ovvero, aver maturato almeno tre anni di supplenza nelle scuole. La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata per una sola regione e per un’unica classe di concorso. La prova consiste in un colloquio orale della durata di 30 minuti, nel quale la commissione esaminatrice valuterà la preparazione del candidato e la conoscenza della lingua inglese per la quale è richiesto il livello minimo B2.

Il punteggio massimo raggiungibile da ciascun aspirante docente è pari a 150 punti. Per la prova orale si possono raggiungere 100 punti; per la valutazione dei titoli scientifici, professionali e accademici ciascun candidato può ottenere fino ad altri 50 punti.

Concorso scuola 2022 per docenti precari, quali sono le procedure di assunzione?

I docenti che risulteranno vincitori del concorso straordinario verranno assunti con contratto a tempo determinato della durata di un anno. Durante questo periodo è previsto un percorso di formazione specifico della durata di 40 ore complessive.

Il numero di crediti formativi universitari (Cfu) corrispondenti è pari a cinque. Rispetto alla bozza del decreto del ministero dell’Istruzione, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (Cspi) ha richiesto di inserire un percorso formativo di 48 ore di tirocinio indiretto per un totale di otto crediti formativi.

Concorso straordinario scuola, in quali regioni ci sono più posti a disposizione?

In merito alla distribuzione delle cattedre dei vincitori del nuovo concorso straordinario nella scuola, la Lombardia avrà a disposizione 3.563 posti; a seguire il Veneto con 2.208, il Lazio con 1.566 posti e il Piemonte con 1.444 posti. Ecco l’elenco completo delle altre regioni per numero di posti:

Emilia Romagna 1.247 posti;

Puglia, 949 posti;

Toscana, 589 posti;

Marche, 438 posti;

Sardegna, 395 posti;

Liguria, 393 posti;

Friuli Venezia Giulia, 370 posti;

Sicilia 342 posti;

Campania, 258 posti;

Abruzzo, 236 posti;

Calabria, 179 posti;

Umbria, 143 posti;

Basilicata, 58 posti;

Molise, 42 posti.

Scuola, assunzioni 2022-2023: ecco quanti docenti saranno immessi in ruolo tra concorsi e graduatorie

Per l’anno scolastico 2022-2023 si stimano 75mila nuove assunzioni nella scuola, tra docenti da selezionare mediante i Concorsi Pubblici e insegnanti da reperire dalle varie graduatorie. Oltre al concorso il cui bando uscirà a maggio, le assunzioni arriveranno dai due concorsi Stem per le scuole medie e superiori e dai due concorsi ordinari, uno per le scuole dell’infanzia e primaria e l’altro per le scuole medie e superiori. Ulteriori cattedre che dovessero rimanere vacanti (soprattutto se i dai concorsi in via di svolgimento non dovesse arrivare il numero previsto dei candidati assunti, dato l’alto numero di bocciati alle prove) verranno coperte con il ricorso alle supplenze.