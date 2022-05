Andrebbero verso l'assunzione i candidati docenti al concorso ordinario della scuole dell'infanzia e primarie che siano risultati idonei, anche se non vincitori, dalle selezioni. L'immissione in ruolo degli aspiranti docenti arriva dal maxi-emendamento al decreto legge "Ucraina" che stabilisce l'assunzione a tempo indeterminato per i candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno 7/10 al recente concorso ordinario nella scuola. L'emendamento presentato il 12 maggio 2022 (il numero AC 3609) all'esame del Senato prevede la modifica al decreto legge numero 21 del 2022.

Si dà per scontato, da prassi parlamentare, che l'approvazione al Senato dell'emendamento comporti l'ok automatico anche alla Camera secondo una consuetudine che prevede il passaggio in sola lettura, senza ulteriori discussioni.

Concorso scuola infanzia e primaria, assunzioni per i docenti idonei fino alla concorrenza delle graduatorie di merito 2022

La data per l'approvazione finale dell'emendamento che ammette alle assunzioni nella Scuola anche i candidati risultati idonei al concorso per l'infanzia e per la primaria è quella di sabato 20 maggio 2022. Entro tale data, infatti, il relativo disegno di legge dovrà essere approvato in via definitiva per non decadere. L'immissione in ruolo dei candidati al concorso per le scuole primarie e dell'infanzia non avverrà in maniera automatica.

Il maxi-emendamento prevede, infatti, che per le assunzioni di ruolo dei docenti risultati idonei, ma non vincitori, del concorso si proceda con lo scorrimento delle graduatorie di merito. Le probabilità di assunzione dei docenti idonei, pertanto, dipenderanno dal numero delle cattedre e delle assunzioni che verranno autorizzate per l'anno scolastico 2022-2023 e per quelli successivi.

E dunque gli idonei al concorso verranno assunti a tempo indeterminato fino alla concorrenza dei posti autorizzati annualmente e fino al momento in cui le relative graduatorie di merito rimarranno in vigore.

Assunzioni docenti scuola infanzia e primaria 2022 per idonei concorso ordinario, quali sono le graduatorie di riferimento?

Gli aspiranti docenti che abbiano conseguito il punteggio di idoneità al concorso ordinario per la scuola dell'infanzia e primaria di 7/10, dovranno far riferimento, ai fini dello scorrimento degli elenchi, alle graduatorie previste dall'articolo 13 del decreto dipartimentale numero 498 del 21 aprile 2020. Le graduatorie di merito previste dal provvedimento, dunque, rimarranno in vigore fino al momento in cui non verranno sostituite dalle nuove graduatorie che si formeranno dal nuovo concorso nella scuola. I docenti che verranno assunti dalle graduatorie di merito del concorso nelle scuole dell'infanzia e primaria dovranno seguire la disciplina di reclutamento prevista dal decreto legge numero 36 del 2022, tuttora in corso di approvazione definitiva al Senato.

Gli insegnanti neo-assunti potranno presentare istanza di assegnazione provvisoria e di utilizzazione all'interno della provincia di appartenenza. Inoltre i docenti neo-assunti potranno anche accettare il conferimento dell'anno di supplenza per il 2022-2023 per un'altra classe di concorso per la quale abbiano il titolo, già dai primi tre anni di assegnazione.