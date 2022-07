Brt, azienda attiva nel settore del trasporto merci su tutto il territorio nazionale, sta cercando diplomati da assumere per diversi ruoli lavorativi. Tra le Offerte di lavoro aperte dalla società vi è quella rivolta agli impiegati operativi e agli impiegati assistenza clienti. Non è indicata una scadenza per l'inoltro della candidatura online e per alcune posizioni è facoltativo aver avuto o meno esperienza nel medesimo ambito lavorativo. Sono aperte le selezioni anche per commerciali e vice operatori Ced in possesso di una laurea.

Assunzioni Brt: le offerte di lavoro per impiegati operativi anche senza esperienza

Bartolini ha aperto diverse selezioni mediante la propria piattaforma ufficiale. Le risorse che sono in possesso di un diploma nella scuola secondaria di secondo grado, ad esempio, possono candidarsi come impiegati operativi. Non è necessario aver avuto esperienza in un ruolo analogo, anche se tale requisito è considerato un titolo preferenziale. Gli impiegati operativi cooperano con il supervisore prese e consegne per gestire le operazioni di distribuzione e di ritiro delle merci. Gli aspiranti, oltre al diploma, devono avere una buona conoscenza degli strumenti informatici e del territorio in cui lavoreranno.

L'offerta di lavoro è aperta a Firenze Calenzano, Parma, Pescara, Landriano Messaggeria, Bologna Interporto, Bologna Roveri.

Offerte di lavoro: si cercano impiegati assistenza clienti e laureati

La figura di impiegato assistenza clienti supporta il responsabile nella risoluzione dei disservizi inerenti alle spedizioni fornendo assistenza alla clientela.

Allo stesso tempo, infatti, gestisce le richieste telefoniche dei clienti e le operazioni dell'ufficio. Gli aspiranti, oltre al diploma di scuola superiore, devono avere esperienza in attività di servizio post-vendita o assistenza clienti in società analoghe. Tra gli altri requisiti sono richieste anche ottime capacità relazionali e di comunicazione, propensione al problem solving, padronanza degli di strumenti informatici e della lingua inglese.

Questa offerta lavorativa è disponibile a Bologna Roveri, Brescia, Cesena, Firenze Calenzano, Padova Messaggeria.

Per quanto concerne, invece, le persone che sono in possesso di una laurea, queste potranno candidarsi come commerciale interno nelle sedi di Ancona e di Landriano oppure come viceoperatore Ced a Milano Sedriano. Per candidarsi a tutte le offerte di lavoro della società Brt bisogna recarsi sul suo sito ufficiale nella sezione "Lavora con noi". In questa pagina compariranno tutte le posizioni aperte a cui è possibile inviare il proprio curriculum vitae.