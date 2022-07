Eni ha inserito nuove posizioni di lavoro d'ufficio a tempo indeterminato nell'area carriere del suo sito istituzionale. Il personale lavorerà per esempio nei seguenti settori: cyber security, business analysis e internal audit. Il curriculum dovrà essere inviato attraverso il portale del lavoro indicato all'inizio e ci sono precise scadenze entro cui effettuare le candidature online.

Eni: personale a tempo indeterminato nei settori cyber security e business analysis

Eni sta cercando personale a tempo indeterminato nel settore cyber security a livello operativo.

Il futuro dipendente si occuperà di determinate attività, ovvero: aggiornamento degli standard di sicurezza informatica applicati alla produzione, progettazione di nuovi sistemi di protezione cibernetica, controllo della loro adeguatezza alle norme generali di cyber security relative al settore energetico. I requisiti richiesti per svolgere tale mansione sono: laurea in informatica, ingegneria elettronica o in ambito automazione, esperienza di 3 anni, competenze nel campo dell'automazione industriale e conoscenza dell'inglese. Si lavorerà a San Donato Milanese ma le candidature online potranno effettuarsi entro il 17 agosto.

Il personale ricercato per la business analysis dovrà analizzare l'impatto tecnico ed economico derivante dall'applicazione di soluzioni innovative.

Per cui egli valuterà rischi, costi previsti, spese effettive e benefici. Eni chiede al candidato i seguenti requisiti: laurea in campo tecnico, scientifico o gestionale, esperienza di 3 anni in questo lavoro e conoscenza dell'inglese. Riguardo a contratto, sede lavorativa e scadenza dell'annuncio, valgono le stesse condizioni previste per la posizione precedente.

Eni: lavoro d'ufficio a tempo indeterminato nell'internal audit

Per il lavoro d'ufficio nell'internal audit, Eni cerca personale da impiegare a tempo indeterminato a cui far svolgere una serie di operazioni, ovvero: pianificare i controlli interni, attuare gli interventi correttivi, seguire i nuovi addetti dell'internal audit, verificare che le procedure aziendali siano efficienti e a norma, aggiornare i sistemi di controllo, emettere report sull'attività svolta.

L'azienda ha bisogno di laureati in economia o con altro titolo di studio se molto competenti, 3 anni di esperienza in questo lavoro o in ambiti analoghi, conoscenza di Office e dell'inglese. Il neo assunto lavorerà presso le sedi di Milano e Roma ma dovrà dimostrarsi disponibile a spostamenti tra sedi italiane ed estere. L'annuncio scadrà il 22 agosto.

Le candidature online

Le candidature online alle offerte di lavoro appena descritte si effettuano tramite il portale delle carriere di Eni. Per accedervi bisogna digitare 'Eni lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare il relativo link. All'interno di tale piattaforma, verrà mostrato subito l'elenco delle posizioni aperte, incluse le tre di cui si è parlato. Non resta che cliccare la propria scelta, leggerne i dettagli e terminare l'invio del curriculum per mezzo del pulsante 'Candidati online'.