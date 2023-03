L'Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali (Asmel), ha pubblicato sul proprio sito un avviso per la formazione di un elenco di idonei per assunzioni a tempo determinato o indeterminato. Si tratta di un aggiornamento dei profili, in base a quanto indicato nel bando del 12 aprile 2022, e contiene pure un avviso per nuovi profili. Il concorso pubblico sarà espletato su unica prova che si terrà da remoto. Successivamente all'interpello degli enti locali interessati, si procederà ad un'ulteriore prova scritta ed orale.

Profili per aggiornamento elenco idonei

Martedì 7 marzo 2023 Asmel ha reso noto sul proprio sito istituzionale un avviso per l'aggiornamento di elenco idonei e per la creazione di un elenco per nuovi profili, esclusi dal bando del 2022.

L'aggiornamento elenco idonei per la categoria D faranno riferimento all'istruttore direttivo:

Amministrativo;

Amministrativo-contabile;

Contabile;

Tecnico;

Di vigilanza;

Informatico;

Assistente sociale;

Agronomo;

Esperto di rendicontazione.

Quelli di categoria C riguarderanno invece:

Istruttore amministrativo;

Istruttore amministrativo-contabile;

Istruttore di vigilanza;

Istruttore tecnico-geometra;

Istruttore informatico;

Educatore asilo nido.

Profili per la creazione nuovi elenchi

La selezione pubblica per l'elenco di idonei dei nuovi profili riguarderà, per la categoria D:

Istruttore direttivo/funzionario farmacista;

Istruttore direttivo/funzionario tecnico ingegnere ambientale;

Istruttore direttivo/funzionario avvocato;

Istruttore direttivo/funzionario psicologo;

Istruttore direttivo comunicazione e gestione eventi.

Quelli di categoria C faranno riferimento invece:

Istruttore turistico;

Istruttore comunicazione

Istruttore contabile.

I profili di categoria B riguarderanno:

Messo notificatore;

Collaboratore amministrativo;

Collaboratore tecnico giardiniere;

Collaboratore tecnico elettricista;

Collaboratore tecnico falegname;

Collaboratore tecnico muratore;

Collaboratore tecnico idraulico;

Autista scuolabus.

Requisiti e modalità di partecipazione

Per poter partecipare alla procedura concorsuale sarà necessario possedere alcuni requisiti, tra cui avere la cittadinanza italiana, la maggiore età, godere dei diritti civili e politici, idoneità fisica all'impiego.

Inoltre bisognerà non essere stati destituiti da qualunque impiego svolto presso una pubblica amministrazione ed essere in posizione regolare con l'obbligo di leva. Per ogni profilo bisognerà avere il diploma o la laurea adeguata indicata. Altro requisito fondamentale è avere uno Spid e una Pec.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata dal 7 fino al 22 marzo collegandosi al sito di Asmel.

Sarà obbligatoria versare una tassa pari a 10.33 euro, su conto corrente intestato ad Asmel Associazione. Nella causale oltre al codice fiscale del candidato, si dovrà indicare il codice di riferimento.

Prevista una prova scritta

La formazione di un elenco idonei avverrà attraverso la somministrazione di un quiz di 60 domande a risposta multipla: 30 domande faranno riferimento alle materie specifiche, 25 quelle comuni e 5 su domande situazionali. La prova unica si svolgerà da remoto, usando un PC ed un telefono o tablet. Infine va detto che chi risulterà idoneo, resterà iscritto in questa lunga lista per la durata di 3 anni.