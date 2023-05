Sul sito web di Ferrovie dello Stato Italiane è stato pubblicato un annuncio di lavoro [VIDEO] con il quale si annuncia l'avvio delle selezioni relative alle figure di capotreno e customer advisors.

La ricerca in questione interessa la regione Veneto e i candidati selezionati per ricoprire questa posizioni saranno coinvolti in un programma di formazione per diventare capotreno o customer advisor presso Trenitalia.

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica entro il prossimo 18 maggio.

Caratteristiche per diventare capotreno presso Trenitalia

Per partecipare alla selezione in oggetto non sono necessari particolari requisiti tecnici o professionali, ma è sufficiente possedere i requisiti richiesti esplicitamente nell'avviso inerente alla selezione:

diploma di scuola superiore, conseguito in uno degli indirizzi specificatamente indicati nel bando, che i candidati sono invitati a consultare;

età inferiore ai trent'anni;

conoscenza della lingua inglese;

avere la residenza in Veneto.

Nell'annuncio,, inoltre, si specifica che il voto conseguito al momento del diploma potrà essere valutato come requisito preferenziale.

Di cosa si occupano le figure ricercate

Capitreno e customers advisor sono due importanti figure nell'ambito ferroviario, in quanto rappresentano due punti di riferimento per i passeggeri sui treni e a bordo delle stazioni.

I capitreno, infatti, operano a bordo: orientano, indirizzano, supportano i viaggiatori, gestendo anche situazioni di emergenza e provvedendo alla regolarizzazione dei loro titoli di viaggio.

I customer advisors, invece, fungono da supporto all'interno delle stazioni e si occupano di orientare e fornire assistenza agli utenti di Ferrovie dello Stato Italio direttamente nelle stazioni, anche promuovendo i servizi offerti dalla società.

Caratteristiche contrattuali e modalità di candidatura

Coloro che saranno scelti attraverso questa selezione saranno ammessi a partecipare ad un percorso di formazione professionalizzante e saranno assunti in azienda con un contratto di apprendistato.

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse telematicamente, utilizzando il form contenuto nell'annuncio pubblicato sul sito web di Ferrovie, nella sezione dedicata alle posizioni aperte.

I candidati interessati, dunque, non dovranno far altro che scorrere la lista degli annunci di lavoro attivi in quel momento, aprire quello di proprio interesse e proseguire con l'inserimento dei dati richiesti.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 18 maggio 2023.