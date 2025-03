Con la riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti introdotta dal decreto legislativo 59/2017, modificato dalla legge 79/2022, il sistema di accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è stato ridefinito. I percorsi abilitanti da 60 CFU, 30 CFU e 36 CFU rappresentano il nuovo modello di formazione per i docenti, con requisiti di accesso e strutture differenti a seconda dell'esperienza e della situazione professionale di ciascun candidato.

Il Mur ha pubblicato i decreti del 24 febbraio che danno il via ai percorsi abilitanti per l'anno accademico 2024/25.

I bandi delle Università sono disponibili sui siti degli Atenei.

Percorso abilitante 60 CFU

Per accedere al percorso da 60 CFU, è necessario possedere una laurea magistrale idonea per l'accesso alla specifica classe di concorso. Per le lauree conseguite prima del 23 febbraio 2016, si applicano i criteri stabiliti dal DM 39/1998 e DM 22/2005, mentre per quelle conseguite tra il 23 febbraio 2016 e la data di presentazione della domanda GPS 2024/26, valgono i requisiti del DPR 19/2016 e DM 259/2017. Possono accedere a questo percorso anche gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale o a ciclo unico, ma solo se hanno completato almeno 180 CFU del loro percorso di studi. Secondo l'Allegato B del DM 621/2024, la selezione si baserà sulla media ponderata, calcolata come il rapporto tra esami sostenuti e CFU di ciascuna materia.

In questo caso, si attribuirà un punto se la media ponderata è superiore a 25/30 e i punteggi aumentano proporzionalmente in base al valore della suddetta. Saranno attribuiti punteggi aggiuntivi per lauree triennali (che non siano quelle utilizzate per l'accesso alla laurea magistrale), master, diplomi di specializzazione di secondo grado e dottorati, nonché per certificazioni linguistiche di livello C1 (0,5 pt) o C2 (1 pt).

Inoltre, l’esperienza di insegnamento, valutata solo se di durata annuale, contribuirà con due punti per una supplenza su classe di concorso specifica e un punto per una classe di concorso non specifica.

Il percorso da 60 CFU si articola in diverse componenti che combinano teoria e pratica per garantire una preparazione completa.

Gli insegnamenti teorici coprono ambiti fondamentali come la pedagogia, la psicologia e le metodologie didattiche. A questi si affiancano i laboratori formativi, che offrono approfondimenti pratici sulle strategie di insegnamento, per rendere più concrete le competenze acquisite. Il tirocinio si divide in due momenti: il tirocinio diretto, che prevede un'esperienza pratica in aula sotto la guida di un docente tutor e quello indiretto, che consiste in una riflessione sulle esperienze vissute, supportata da tutor accademici. Le lezioni saranno fruibili in modalità mista, con una parte online (sia sincrona che asincrona) e una parte in presenza dedicata alle attività di laboratorio e al tirocinio.

Al termine del percorso, gli studenti dovranno sostenere un esame finale che prevede una prova scritta e una lezione simulata, necessari per ottenere l'abilitazione all'insegnamento. Con questa abilitazione, sarà possibile inserirsi nella prima fascia Gps e partecipare ai prossimi concorsi pubblici per insegnanti.

Percorso abilitante 30 CFU

Il percorso da 30 CFU è rivolto a docenti già abilitati in un'altra classe di concorso o grado di istruzione, che desiderano ottenere una nuova abilitazione per ampliare le loro opportunità professionali. Inoltre, è destinato anche ai vincitori del concorso straordinario bis.

Il corso si concentra sulla didattica e sulle metodologie, offrendo un approfondimento specifico per rispondere alle esigenze del sistema scolastico attuale.

Il tirocinio, suddiviso tra attività dirette e indirette, prevede un monte ore ridotto rispetto al percorso da 60 CFU, ma mantiene comunque un forte impegno pratico per favorire l'acquisizione di competenze sul campo. Le lezioni saranno organizzate in modalità mista, con una parte online, sia sincrona che asincrona e una componente in presenza dedicata alle attività pratiche. Al termine del corso, gli studenti dovranno affrontare un esame finale, che prevede una lezione simulata e una prova scritta, per verificare le competenze teoriche e pratiche acquisite durante il percorso.

Percorso abilitante da 36 CFU

Il percorso da 36 CFU è, infine, destinato a docenti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni nelle scuole statali o paritarie, di cui almeno un anno nella classe di concorso per la quale si richiede l'abilitazione.

Inoltre, è rivolto ai vincitori di concorso che hanno partecipato avendo come requisito i 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Questo percorso consente loro di completare la formazione ed ottenere l'abilitazione per insegnare nella specifica classe di concorso richiesta.

Il corso si struttura in vari moduli che coprono ambiti fondamentali per l'insegnante come la didattica, la pedagogia, la psicologia e le metodologie educative, offrendo una preparazione completa e mirata. È, inoltre previsto un modulo di tirocinio diretto e indiretto, con un monte ore inferiore rispetto al percorso da 60 CFU, ma comunque sufficiente a garantire un'esperienza pratica rilevante. Le lezioni saranno organizzate in modalità mista, con una parte disponibile online, mentre il tirocinio e i laboratori saranno svolti obbligatoriamente in presenza. Al termine del corso, gli studenti affronteranno una prova scritta e dovranno fare anche una lezione simulata. Queste serviranno a certificare le competenze didattiche acquisite durante il percorso.