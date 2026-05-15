La Camera di Commercio di Caserta ha assunto quattro giovani laureati dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. L’iniziativa, avviata nel gennaio 2025, mira a rafforzare il collegamento tra formazione universitaria e mondo del lavoro, offrendo ai neolaureati esperienza pratica nella pubblica amministrazione.

I quattro selezionati, scelti per merito accademico e competenze, intraprenderanno percorsi lavorativi di dodici mesi. Laureati in Giurisprudenza e Scienze dei Servizi Giuridici, opereranno in diversi settori della Camera di Commercio, nelle sedi di via Roma e piazza Sant’Anna.

Collaborazione istituzionale e prospettive

In conferenza stampa, Raffaele Picaro, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, ha sottolineato il valore del “patto sociale” tra Università e Camera di Commercio. I quattro collaboratori, tra i 23 e i 30 anni, includono Chiara, Anna e Mariarita, già operative, e Domenico, che inizierà il suo incarico lunedì 18 maggio.

Tommaso de Simone, presidente della Camera di Commercio di Caserta, ha accolto i nuovi assunti, definendo l’opportunità un punto di partenza e una realizzazione del “diritto a restare” dei giovani casertani, contrastando l’esodo.

Impegno per il futuro dei giovani

Un anno e mezzo fa, Ateneo Vanvitelli e Camera di Commercio di Caserta hanno siglato un protocollo d’intesa per un collegamento stabile tra formazione universitaria e lavoro, ribadendo l’impegno a valorizzare il talento delle nuove generazioni e a rafforzare le professionalità nella pubblica amministrazione.

La Camera di Commercio di Caserta promuove anche il bando “Minds without borders”, che offre a tredici giovani laureati casertani borse di studio per tirocini formativi negli Stati Uniti. L’obiettivo è l’acquisizione di competenze utili a livello nazionale e internazionale. Il presidente Tommaso De Simone ha spiegato che “Menti senza confini” riflette la visione di connettere opportunità locali ed economia globale, mentre i vertici delle istituzioni coinvolte hanno evidenziato l’importanza di tale formazione per i futuri professionisti.