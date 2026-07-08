Una nuova stagione si apre per i Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo. Il piano di potenziamento, con 23 milioni di euro di investimento, è alla fase finale, promettendo di trasformare l’approccio ai servizi sul lavoro. L’assessore Tiziana Magnacca ha evidenziato come il processo, avviato nel 2020 e accelerato, stia per concretizzarsi. Le prossime inaugurazioni delle nuove sedi di Ortona (16 luglio) e Pescara (17 luglio) garantiranno una presenza capillare e un ampliamento dei servizi per lavoratori, giovani e disoccupati.

Il piano di potenziamento: direttrici e innovazioni

Il potenziamento si articola su cinque direttrici: nuove sedi e ristrutturazione; incremento risorse umane con nuove assunzioni; formazione operatori per le nuove funzionalità; aggiornamento sistemi informativi; e istituzione di un Osservatorio del mercato del lavoro. L’assessore Magnacca ha specificato che l’intervento rinnova l’intero impianto, dall’acquisto di cinque nuove sedi (capoluoghi di provincia e Ortona) all’introduzione di arredi con layout unico per maggiore riconoscibilità. Il rinnovo informatico (hardware e software) ottimizzerà il lavoro e migliorerà raccolta e analisi dati sul mercato del lavoro.

Obiettivi strategici per lavoro e imprese

L’assessore Magnacca ha sottolineato che l’iniziativa è un lavoro di sostanza per riposizionare il soggetto pubblico al centro del mercato del lavoro. Ha rivolto un appello a giovani e imprese, invitandoli a rivolgersi ai nuovi Centri per l’Impiego per percorsi di formazione e miglioramento competenze. Il personale competente fornirà supporto alle imprese nella ricerca di personale qualificato. Questa strategia mira a trasformare i Centri in punti di riferimento per cittadini, aziende e servizi pubblici per il lavoro. Investimenti destinati a strutture, arredi, strumenti informatici, formazione e nuove assunzioni. La nuova sede di Lanciano, inaugurata il 26 giugno 2026, è un esempio con spazi moderni, funzionali e servizi potenziati per favorire l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro, anche tramite recruiting day.

L'Osservatorio per un mercato trasparente

L’Osservatorio del mercato del lavoro, accessibile dall’esterno, permetterà di monitorare l’andamento del mercato e programmare politiche attive più efficaci e rispondenti alle esigenze reali. Garantirà trasparenza e aggiornamento continuo, rafforzando il ruolo dei Centri per l’Impiego come attori di intermediazione reale tra le necessità di cittadini e imprese abruzzesi.