Un passo significativo per la gestione dei rifiuti a Genova: il Comune, i vertici di Amiu e le principali organizzazioni sindacali – Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel – hanno siglato un'intesa cruciale per lo sblocco del turn over all'interno della municipalizzata che si occupa della gestione dei rifiuti. Questo accordo, formalizzato attraverso una prima bozza di Protocollo d’intesa, risponde a diverse rivendicazioni sindacali e apre la strada a un percorso di nuove assunzioni, indispensabili per colmare le attuali carenze strutturali di organico.

L'intesa sugli organici e il futuro di Amiu

Il cuore dell'intesa prevede un appuntamento fissato per il 24 agosto, data in cui si entrerà nel merito del tema degli organici. In quell'occasione, verranno definiti con precisione i tempi e i numeri delle prossime assunzioni, attingendo dalla graduatoria già esistente. La stessa giornata sarà dedicata anche alla stesura definitiva del Protocollo d’intesa che delineerà il futuro dell’azienda. Questa discussione sarà particolarmente rilevante alla luce dell’approvazione della Tari per il biennio 2026‑2027 e della strategica decisione di non presentare una proposta al bando regionale per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di recupero energetico.

Ulteriori punti all'ordine del giorno includeranno gli aspetti legati agli impianti intermedi, alla logistica aziendale e alle relazioni industriali, con un focus specifico sulla questione delle esternalizzazioni.

L'impegno sindacale e la missione di Amiu per Genova

Le organizzazioni sindacali hanno altresì comunicato che è stato concordato un incontro specifico per la presentazione dello studio Ramboll, un elemento chiave per le future strategie. I rappresentanti dei lavoratori hanno ribadito il loro impegno a seguire con la massima attenzione ogni fase del confronto. L'obiettivo primario è garantire le tutele e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, e al contempo costruire, attraverso un percorso condiviso, le condizioni necessarie per rafforzare Amiu, assicurandone la continuità operativa e il suo futuro nel lungo termine.

Amiu Genova, in linea con la sua missione, continua a essere un attore fondamentale nella gestione dei rifiuti urbani sul territorio, promuovendo costantemente iniziative volte a migliorare la raccolta differenziata e a incrementare la sostenibilità ambientale per la comunità genovese.