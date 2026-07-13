La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha partecipato a un significativo incontro a Cagliari, nel capoluogo sardo, per sottolineare la centralità dell'inclusione sociale, con particolare attenzione a quella lavorativa. La ministra ha dichiarato esplicitamente: "Per noi l'inclusione sociale è soprattutto quella lavorativa", evidenziando il ruolo cruciale dell'accesso all'occupazione per la piena partecipazione alla vita della comunità. L'evento ha visto la presenza di autorevoli rappresentanti istituzionali e figure di spicco del mondo del lavoro, riuniti per discutere strategie e prospettive su questo tema fondamentale.

Il lavoro come motore di inclusione e sviluppo sociale

Nel suo intervento, la ministra Calderone ha chiarito come l'accesso al lavoro sia uno strumento primario per promuovere una reale e duratura inclusione sociale. L'occupazione è un veicolo essenziale per l'autonomia individuale e il senso di appartenenza. La ministra ha ribadito che il tema dell'occupazione è centrale nelle politiche del suo ministero, con l'obiettivo di creare opportunità concrete per tutti i cittadini, favorendo percorsi professionali stabili e di crescita. Ha enfatizzato la necessità di potenziare le politiche attive del lavoro, strumenti indispensabili per l'inserimento occupazionale, e di sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione, assicurando che nessuno sia escluso dal percorso di integrazione lavorativa e sociale.

Iniziative e sinergie per l'inclusione lavorativa a Cagliari

L'incontro a Cagliari ha registrato una partecipazione significativa, con numerosi esponenti delle istituzioni locali e rappresentanti delle parti sociali. In questo contesto di dialogo, la ministra Calderone ha presentato alcune delle iniziative in corso per favorire l'inclusione lavorativa, ponendo l'accento sulla cruciale importanza della collaborazione sinergica tra istituzioni e territorio. Questa sinergia è considerata fondamentale per tradurre le politiche in azioni concrete ed efficaci. La ministra ha concluso ribadendo che "l'inclusione sociale passa attraverso il lavoro, che è il vero strumento di emancipazione e crescita personale", evidenziando il valore trasformativo dell'occupazione per l'individuo e la società.