La Camera di Commercio della Basilicata è tra i protagonisti italiani del progetto europeo "Moral - Key Skills MicroCredentials: a Passport to Employment and Inclusion", un'iniziativa finanziata dal programma Erasmus+. Avviato il 1° gennaio 2024 e con una durata triennale fino al 31 dicembre 2026, il progetto vede la partecipazione, oltre alla Camera lucana, anche di Asnor (Associazione Nazionale Orientatori) e di partner provenienti da Spagna, Grecia e Polonia, sotto il coordinamento di M.M.C. Management Center Limited di Cipro.

L'obiettivo principale del progetto Moral è offrire ai cittadini l'opportunità di ottenere gratuitamente microcredenziali europee.

Questo è possibile attraverso una piattaforma online dedicata, accessibile previa registrazione su elearn-moral.projectsgallery.eu, dove è sufficiente selezionare la lingua italiana per iniziare. La piattaforma mette a disposizione venti percorsi formativi, specificamente ideati per fasce di popolazione più vulnerabili, tra cui disoccupati di lunga durata, giovani, donne economicamente inattive e adulti con basse qualifiche. Questi percorsi permettono di acquisire microcertificazioni digitali che attestano il possesso di competenze-chiave altamente richieste nel mercato del lavoro.

Le microcredenziali: un passaporto per l'occupabilità

Le microcredenziali si configurano come un vero e proprio "passaporto per l’occupabilità", uno strumento destinato ad assumere un'importanza crescente all'interno dell'Unione Europea.

L'UE, infatti, ne promuove attivamente la diffusione come leva strategica per favorire l'apprendimento permanente, l'inclusione sociale e un aumento dell'occupazione. Michele Somma, presidente della Camera di Commercio lucana, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: “Siamo tra i primi territori ad offrire ai cittadini l'opportunità di ottenere microcredenziali europee, gratuitamente, attraverso un progetto Erasmus+, anticipando un modello destinato a diventare lo standard della formazione continua”.

Il progetto Moral integra un approccio multidisciplinare, combinando quattro distinti quadri di competenze: LifeComp per le competenze personali, DigComp per quelle digitali, GreenComp per le competenze ambientali di base ed EntreComp per le skill imprenditoriali.

A supporto di questa offerta formativa, è prevista anche un'indagine approfondita rivolta ai datori di lavoro, finalizzata a identificare con precisione le competenze chiave più richieste per l'occupazione. Le microcredenziali identificate saranno successivamente testate su gruppi svantaggiati, per valutarne l'efficacia e l'impatto.

Struttura e funzionamento del progetto Moral

Il partenariato transnazionale ha definito e reso disponibili venti microcredenziali sulla piattaforma online gratuita. Gli utenti hanno la libertà di scegliere uno o più percorsi formativi, i quali, una volta completati, saranno certificati tramite credenziali digitali europee per l’apprendimento. L'obiettivo primario è facilitare l'ingresso e la reintegrazione nel mercato del lavoro per le fasce più deboli della popolazione, contribuendo così a ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, una problematica che anche nella regione Basilicata si presenta in modo significativo.

Somma ha ribadito che “sperimentare questo nuovo sistema di certificazione significa favorire l’acquisizione di competenze riconoscibili anche oltre i confini nazionali e contribuire a ridurre il divario tra domanda e offerta sul mercato del lavoro, che anche nella nostra regione appare significativo”.