La Cisl Basilicata ha rinnovato con forza l'appello al Consiglio regionale per l'urgente approvazione della legge sulla rete regionale di coworking. Questa iniziativa, rilanciata dal segretario generale Vincenzo Cavallo, è considerata cruciale per promuovere nuove e più flessibili forme di lavoro, oltre a rappresentare un sostegno concreto all'occupazione giovanile e allo sviluppo economico dell'intera regione.

L'importanza della legge per il lavoro condiviso

Il segretario Cavallo ha evidenziato come la proposta di legge sul coworking rappresenti uno strumento indispensabile per incentivare il lavoro condiviso, stimolare l'innovazione e rafforzare la collaborazione tra professionisti e imprese.

La Basilicata, ha sottolineato Cavallo, ha una necessità impellente di una normativa chiara e strutturata che favorisca la creazione e la diffusione di spazi di coworking su tutto il territorio. Questi ambienti sono visti come essenziali non solo per i lavoratori autonomi, che possono trovare in essi un luogo di confronto e sinergia, ma anche e soprattutto per i giovani che desiderano avviare nuove attività imprenditoriali o professionali, offrendo loro un contesto stimolante e supportivo. Cavallo ha ribadito che "la legge sulla rete regionale di coworking può essere una leva importante per lo sviluppo di un ecosistema favorevole alla crescita occupazionale e all'innovazione". Questa visione strategica mira a trasformare il panorama lavorativo regionale, rendendolo più dinamico e competitivo, e a creare un ambiente propizio per l'emergere di nuove realtà produttive.

Obiettivi strategici e impatto sull'occupazione

L'approvazione di questa legge, secondo la Cisl Basilicata, permetterebbe di strutturare in modo organico una vera e propria rete di spazi condivisi, capillarmente distribuiti su tutto il territorio regionale. Un tale sistema è destinato a generare un significativo numero di nuove opportunità lavorative e a valorizzare le competenze e i talenti presenti a livello locale, spesso sottoutilizzati o costretti a migrare. Il sindacato è convinto che questa misura possa svolgere un ruolo determinante nel contrastare la disoccupazione giovanile, un problema persistente nella regione, e nel promuovere una cultura del lavoro più flessibile, aperta alla collaborazione e all'interscambio di idee e progetti.

L'appello della Cisl è quindi un invito pressante al Consiglio regionale affinché concluda con la massima celerità l'iter legislativo. L'attuazione di questa normativa è considerata non solo opportuna, ma strategica per il futuro socio-economico della Basilicata, ponendo le basi per un modello di sviluppo più inclusivo e innovativo. La creazione di questi spazi non è solo una questione di infrastrutture fisiche, ma rappresenta un investimento nel capitale umano e nella capacità della regione di attrarre e trattenere talenti, favorendo la nascita di un tessuto produttivo più resiliente e orientato al futuro.