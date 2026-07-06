La Fondazione Lmdv, presieduta da Leonardo Maria Del Vecchio, ha avviato una delle sue prime iniziative concrete nel campo della formazione e dell’inclusione sociale con il sostegno al progetto Mastri 4.0. Questa iniziativa, presentata il 6 luglio 2026 a Milano, è specificamente rivolta a persone che incontrano maggiori difficoltà di accesso alle opportunità formative e occupazionali, con l'obiettivo di favorirne la crescita professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro.

L’amministratore delegato di Fondazione Lmdv, Simone Poli, ha visitato i laboratori presso il centro di formazione Elis di Roma, dove 25 partecipanti stanno attualmente seguendo il percorso formativo di Mastri 4.0.

Il progetto, nato dall’esperienza di Impredo, è sostenuto dalla Fondazione Lmdv con il supporto di ELIS, partner per la realizzazione del percorso. L’iniziativa mira a creare opportunità occupazionali concrete e a favorire l’incontro tra domanda e offerta di competenze e prospettive lavorative. Poli ha sottolineato: «Crediamo che la costruzione di un’identità professionale sia una leva fondamentale di dignità e inclusione. Per questo il nostro intento non è solo quello di creare opportunità di lavoro, ma aiutare le persone a sviluppare competenze, motivazione e fiducia nel proprio futuro.»

Obiettivi e sviluppo di Mastri 4.0

Il progetto Mastri 4.0 punta a favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di fragilità attraverso percorsi di formazione, accompagnamento e accesso al mondo produttivo.

L’ambizione è accompagnare lo sviluppo e la diffusione di questa iniziativa sul territorio nazionale, valorizzando un’esperienza che nel Lazio ha già mostrato le proprie potenzialità.

La Fondazione Lmdv: un impegno sociale a tutto campo

La Fondazione Lmdv, sotto la guida di Leonardo Maria Del Vecchio, è stata istituita per promuovere iniziative sociali nei settori della formazione, dell’accesso al lavoro, dell’abitare sociale, della cultura e dello sviluppo delle comunità. Tra i primi interventi sostenuti figurano, oltre a Mastri 4.0, il co-housing sociale Finalmente Casa! con la Comunità di Sant’Egidio, il polo per l’infanzia di Agordo e un nuovo hub culturale a Pietrasanta. La Fondazione si propone come piattaforma progettuale stabile, capace di ideare, sviluppare e sostenere interventi concreti e replicabili, con l'obiettivo di costruire opportunità e rafforzare percorsi di autonomia, dignità e partecipazione.