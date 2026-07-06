La Fondazione Lmdv ha ufficializzato il suo sostegno al progetto Mastri 4.0, un’iniziativa cruciale dedicata alla crescita professionale e all’inserimento lavorativo di persone che incontrano maggiori difficoltà nell’accesso alle opportunità formative e occupazionali. Questa mattina, Simone Poli, amministratore delegato della Fondazione Lmdv, ha visitato i laboratori del centro di formazione ELIS a Roma, dove venticinque partecipanti stanno seguendo l’attuale percorso formativo. Il progetto, nato dall’esperienza di Impredo, è realizzato con il supporto di ELIS.

L’obiettivo di Mastri 4.0 è creare opportunità occupazionali concrete e favorire l’incontro tra domanda e offerta di competenze e lavoro. Simone Poli ha evidenziato come la costruzione di un’identità professionale sia una “leva fondamentale di dignità e inclusione”. Ha aggiunto che l’intento non è solo generare posti di lavoro, ma aiutare le persone a sviluppare competenze, motivazione e fiducia nel proprio futuro. L’ambizione è accompagnare lo sviluppo e la diffusione dell’iniziativa sul territorio nazionale, valorizzando un’esperienza che nel Lazio ha già dimostrato le sue potenzialità.

Mastri 4.0: Formazione e Inclusione per i Giovani

Mastri 4.0 si configura come una “scuola dei mestieri” promossa da Impredo, rivolta in particolare a giovani in situazioni di fragilità, spesso migranti o studenti dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).

Il percorso formativo accompagna gli studenti dalle aule al mondo del lavoro tramite corsi su misura che combinano teoria e pratica. Le attività includono laboratori, visite in cantiere ed esperienze dirette sul campo, con l’obiettivo di acquisire competenze reali e costruire un futuro concreto.

La Missione della Fondazione LMDV

La Fondazione LMDV è stata istituita per iniziativa di Leonardo Maria Del Vecchio, con lo scopo di dare continuità e struttura a un percorso filantropico maturato negli anni. Opera nei campi della formazione, dell’accesso al lavoro, dell’abitare sociale, della cultura e dello sviluppo delle comunità. Tra i primi interventi promossi figura proprio Mastri 4.0, concepito come strumento per favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di fragilità attraverso formazione, accompagnamento e accesso al mondo produttivo.