Nel mese di luglio sono in arrivo nuovi pagamenti per il personale della scuola. Oltre al regolare cedolino, molti docenti e componenti del personale ATA potranno trovare accreditati anche gli arretrati spettanti per diverse voci retributive, in base alla propria posizione contrattuale e amministrativa.

Pagamenti per situazioni specifiche

Gli importi non saranno uguali per tutti: i pagamenti riguarderanno infatti situazioni specifiche, come il riconoscimento di benefici economici maturati nei mesi precedenti, eventuali conguagli, adeguamenti stipendiali o somme derivanti da provvedimenti registrati solo nelle ultime emissioni del sistema NoiPA.

Per alcuni lavoratori potrebbero essere liquidati gli arretrati relativi a progressioni economiche, ricostruzioni di carriera concluse di recente oppure compensi accessori autorizzati dalle istituzioni scolastiche e trasmessi nei tempi previsti. In altri casi, gli accrediti potrebbero riguardare il recupero di somme non corrisposte nei mesi precedenti per motivi amministrativi.

Come di consueto, gli importi saranno visibili nell'area riservata del portale NoiPA attraverso il cedolino stipendiale o, se previsto, mediante un'emissione speciale dedicata. Le date di accredito possono variare in base alla tipologia del pagamento e ai tempi di elaborazione.

Non tutti riceveranno arretrati

Per il personale interessato è quindi consigliabile verificare periodicamente il proprio cedolino per controllare la presenza di eventuali voci aggiuntive rispetto allo stipendio ordinario.

In presenza di arretrati, il dettaglio delle somme sarà riportato nella sezione dedicata alle competenze, con l'indicazione del periodo di riferimento.

Luglio si conferma dunque un mese importante sotto il profilo retributivo per una parte del personale scolastico, che potrà beneficiare di pagamenti attesi da tempo. Si precisa che non tutti i dipendenti della scuola riceveranno arretrati e gli importi varieranno in funzione della situazione individuale e degli aggiornamenti registrati dalle amministrazioni competenti.

Resta comunque aperta la possibilità, per alcune categorie di dipendenti pubblici, di ricevere nel corso del mese fino a sei diversi accrediti, legati a specifiche emissioni stipendiali.

Si tratta di una situazione legata alla sovrapposizione di più voci economiche: come le ferie non godute, ai conguagli fiscali, alle emissioni straordinarie, agli arretrati contrattuali del comparto scuola, e così via discorrendo.