I sindacati hanno proclamato una mobilitazione dura in risposta all'annuncio di 330 esuberi nello stabilimento Pfizer di Catania. La decisione dell'azienda, comunicata nei giorni scorsi, ha generato profonda preoccupazione tra i lavoratori e le principali organizzazioni sindacali del territorio, che la considerano inaccettabile.

La reazione sindacale e i tagli al personale

La notizia dei 330 esuberi è stata ufficializzata dalla direzione dello stabilimento Pfizer di Catania, un polo produttivo farmaceutico di primaria importanza per la regione. Le sigle sindacali hanno immediatamente definito la misura come grave e inaccettabile, annunciando l'avvio di una serie di iniziative di protesta.

La mobilitazione, come dichiarato dalle organizzazioni, sarà dura e vedrà il coinvolgimento attivo di tutte le lavoratrici e i lavoratori interessati dal provvedimento di riduzione del personale.

La decisione della multinazionale farmaceutica comporta una significativa riduzione del personale impiegato nell'impianto etneo. I rappresentanti dei lavoratori hanno espresso viva preoccupazione per le ripercussioni che tale misura potrebbe avere. L'impatto non si limiterà ai dipendenti direttamente coinvolti, ma si estenderà anche all'indotto e all'intera economia locale, creando un clima di incertezza e apprensione per il futuro occupazionale della zona.

Il ruolo strategico dello stabilimento Pfizer a Catania

Lo stabilimento Pfizer di Catania rappresenta una delle realtà produttive più rilevanti e consolidate nel settore farmaceutico in Sicilia. L'impianto, attivo da diversi anni, impiega centinaia di lavoratori e si dedica principalmente alla produzione di farmaci e prodotti essenziali per la salute. Nel corso del tempo, questa struttura ha assunto un ruolo centrale nell'economia del territorio, contribuendo significativamente sia in termini di occupazione diretta sia attraverso il vasto indotto generato.

La comunicazione degli esuberi e la conseguente mobilitazione sindacale pongono ora in primo piano le prospettive future dello stabilimento e le gravi ricadute occupazionali che potrebbero verificarsi nel contesto locale. La protesta mira a tutelare i posti di lavoro e a salvaguardare un asset produttivo fondamentale per la Sicilia.