Nel nord della Sardegna, dall'inizio del 2026, un'intensa attività di controllo condotta dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) ha portato alla luce significative irregolarità, culminate nella denuncia di trenta imprenditori e nella sospensione di undici attività. Le verifiche si sono concentrate su violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e sull'impiego di lavoratori irregolari, evidenziando un quadro preoccupante nel tessuto produttivo locale.

Le indagini hanno interessato complessivamente 59 aziende, operanti in settori cruciali per l'economia regionale quali l'agricoltura, le costruzioni, il comparto dell'alloggio e della ristorazione, il commercio e l'industria.

L'esito dei controlli rivela una situazione allarmante: oltre la metà delle imprese sottoposte a verifica, precisamente il 56%, è risultata non conforme alle normative vigenti. Su 236 posizioni lavorative analizzate, un significativo 5% è stato identificato come "sommerso", indicando la diffusa presenza di lavoro nero. Le irregolarità riscontrate sono variegate e includono, oltre al lavoro nero, l'impiego di lavoratori stranieri privi del necessario permesso di soggiorno e numerose violazioni delle fondamentali norme in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che compromettono la tutela dei dipendenti.

Le Sospensioni e le Violazioni Specifiche

Le conseguenze delle infrazioni sono state immediate e severe.

In quattro distinti casi, l'omissione degli obblighi formativi essenziali, sia per il personale dipendente sia per i datori di lavoro che assumono il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ha comportato la sospensione immediata dell'attività imprenditoriale. Ulteriori sette sospensioni sono state disposte a seguito della rilevazione di una percentuale di lavoratori in nero pari o superiore al 10% della forza lavoro complessiva, un chiaro indicatore di sfruttamento e illegalità. Un'ulteriore violazione, riscontrata nel 32% delle aziende controllate, riguarda l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza per il controllo a distanza dei dipendenti, operati senza le necessarie autorizzazioni e in palese violazione dello Statuto dei Lavoratori, minando la privacy e i diritti fondamentali dei dipendenti.

Il Contesto Regionale e la Criticità del Settore Agricolo

Il fenomeno del lavoro nero e delle irregolarità lavorative si manifesta con particolare acutezza nel settore agricolo sardo. Dati recenti, tra cui quelli del VI Rapporto sullo sfruttamento lavorativo e il caporalato, evidenziano che nel 2024 il 38% dei casi di sfruttamento rilevati a livello nazionale ha interessato proprio l'agricoltura, sottolineando la vulnerabilità di questo comparto. Le organizzazioni sindacali locali hanno più volte denunciato che oltre la metà delle aziende agricole sottoposte a verifica presenta irregolarità, un dato che conferma la gravità della situazione.

L'istituzione dell'Osservatorio regionale sullo sfruttamento lavorativo rappresenta un passo importante per il monitoraggio e la comprensione del fenomeno.

Tuttavia, viene fortemente sottolineata l'urgenza di trasformare il monitoraggio in azioni concrete ed efficaci. È ritenuto imperativo rafforzare i controlli nelle campagne, specialmente durante i periodi di raccolta e di maggiore attività stagionale, quando il rischio di sfruttamento è più elevato. Inoltre, è fondamentale garantire la piena e rigorosa applicazione dei contratti collettivi di lavoro, contrastando il lavoro grigio e il falso part-time, per tutelare i diritti dei lavoratori e promuovere una concorrenza leale tra le imprese oneste, che spesso subiscono il danno di pratiche illegali.