La Uilm Basilicata ha lanciato una proposta ambiziosa e strategica, sollecitando la creazione di un patto industriale che unisca le forze di Governo, Regione, imprese e parti sociali. L'iniziativa, annunciata il 17 luglio 2026, mira a delineare una strategia condivisa e robusta per il rilancio industriale del territorio lucano. Il segretario regionale, Marco Lomio, ha enfatizzato l'urgenza di questa collaborazione, evidenziando la necessità impellente di una visione comune per affrontare le complesse sfide che il settore industriale regionale si trova ad affrontare.

La richiesta della Uilm Basilicata si configura come un appello alla coesione, con l'obiettivo primario di tutelare e promuovere l'occupazione, nonché di rafforzare il tessuto produttivo. Lomio ha specificato come sia cruciale «costruire un percorso condiviso» tra tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni ai rappresentanti del mondo produttivo. Questo approccio sinergico è ritenuto indispensabile per garantire la stabilità e la crescita, in particolare nei settori chiave dell'automotive e del suo indotto, comparti vitali per l'economia della Basilicata.

Obiettivi e Proposte della Uilm Basilicata

La Uilm Basilicata ha delineato con chiarezza le proprie aspettative, sottolineando l'importanza di avviare un confronto stabile e costruttivo tra tutte le parti interessate.

L'intento è quello di identificare e implementare soluzioni efficaci che possano non solo salvaguardare i posti di lavoro esistenti, ma anche stimolare una nuova fase di sviluppo e crescita per l'intero comparto industriale. La visione è quella di un'industria più resiliente, innovativa e competitiva, capace di generare valore e opportunità per la comunità locale.

Il sindacato ha ribadito la propria piena disponibilità a collaborare attivamente con tutte le istituzioni coinvolte, affermando con convinzione che «solo attraverso il dialogo e la condivisione si possono affrontare le difficoltà del momento». Questa apertura al confronto è un pilastro fondamentale della proposta, che mira a coinvolgere attivamente anche le imprese del territorio e le altre organizzazioni sindacali.

L'obiettivo è ambizioso: definire una piattaforma di interventi concreti e mirati, capaci di sostenere in modo tangibile lo sviluppo industriale della Basilicata e di creare un ambiente favorevole agli investimenti e all'innovazione.

Prospettive e Impegni Futuri

Nei prossimi mesi, la Uilm Basilicata si impegna a promuovere una serie di incontri e tavoli di confronto. Queste iniziative saranno dedicate all'approfondimento delle tematiche legate alla crisi industriale e alle prospettive occupazionali. L'organizzazione sindacale intende così facilitare un dibattito aperto e trasparente, raccogliendo istanze e proposte da tutti gli stakeholder. L'obiettivo finale di questo percorso è giungere alla sottoscrizione di un accordo che possa non solo garantire stabilità al comparto produttivo regionale, ma anche tracciare una chiara rotta per la sua crescita futura, assicurando un benessere duraturo per i lavoratori e per l'intera economia della Basilicata.