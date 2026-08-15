Per il personale ATA agosto non è soltanto il mese delle ferie e delle scuole che lentamente si svuotano. Quest’anno porta con sé una voce molto più attesa: gli arretrati legati al rinnovo economico del contratto del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027.

Il punto è che quei soldi, prima ancora di arrivare sul conto corrente, hanno già acceso una discussione: quanto spetta davvero a ogni lavoratore e, soprattutto, perché si è dovuto aspettare così tanto?

L’emissione speciale che cambia la busta paga

Il nuovo contratto economico è stato sottoscritto definitivamente il 1° luglio 2026.

L’accordo riguarda circa 1,2 milioni di lavoratori del comparto e prevede aumenti con decorrenze retroattive, proprio perché il rinnovo è arrivato quando una parte del periodo contrattuale era già trascorsa.

Per il personale ATA, dunque, agosto rappresenta il momento in cui il rinnovo smette di essere una promessa sulla carta e comincia a tradursi in denaro.

Le informazioni diffuse nelle ultime settimane indicano che dal 10 agosto gli importi degli arretrati sono stati resi visibili nell'area riservata di NoiPA, mentre la

liquidazione è prevista attraverso l'emissione speciale di agosto.

Ed è proprio qui che arriva la prima precisazione importante: parlare di una cifra uguale per tutti sarebbe sbagliato.

Non esiste un “assegno ATA” uguale per tutti

Collaboratore, operatore, assistente, funzionario ed elevata qualificazione: il contratto stabilisce incrementi differenti in base all'area e all'anzianità di servizio.

Le tabelle ufficiali dell'ARAN mostrano, per esempio, che gli incrementi mensili dal 1° gennaio 2025 e quelli successivamente rideterminati dal 1° gennaio 2026 cambiano sensibilmente a seconda del profilo. Per gli assistenti, si passa da 33,36 euro mensili lordi nella fascia iniziale a 44,67 euro nelle fasce più alte per la prima decorrenza, mentre gli importi vengono successivamente rideterminati.

Questo significa che il lavoratore che in questi giorni guarda NoiPA potrebbe trovare una somma diversa da quella del collega che svolge un'altra mansione o ha una diversa anzianità.

E c'è un altro dettaglio da non sottovalutare: gli arretrati sono lordi. Quello che comparirà come competenza non coinciderà necessariamente con quello che finirà effettivamente sul conto. Entrano infatti in gioco ritenute fiscali e previdenziali e le specifiche condizioni della singola posizione stipendiale.

La domanda scomoda: sono davvero “soldi in più”?

Qui la questione diventa interessante.

Per il lavoratore, vedere finalmente una somma arretrata è certamente una buona notizia. Ma definirla semplicemente come un regalo o un bonus sarebbe fuorviante.

Gli arretrati rappresentano infatti il recupero di incrementi economici maturati in precedenza e non ancora corrisposti. L'ARAN, già ad aprile, spiegava che gli arretrati derivavano proprio dal fatto che l'accordo 2025-2027 era stato sottoscritto nel corso del secondo anno del periodo contrattuale.

In altre parole: non è una gratifica straordinaria piovuta dal cielo. È una parte di retribuzione che arriva dopo. Ed è probabilmente questa la vera polemica.

Perché se il contratto copre un determinato periodo, ma l'accordo economico viene raggiunto quando quel periodo è già iniziato da tempo, il lavoratore si trova davanti a un paradosso: l'aumento esiste sulla carta, ma per mesi non lo vede in busta paga. Poi arriva l'arretrato e l'operazione viene percepita come un pagamento eccezionale.

E il vecchio contratto?

Attenzione anche a un'altra possibile fonte di confusione.

Gli arretrati di cui si parla oggi non vanno confusi con quelli relativi al CCNL 2022-2024. Quel contratto è stato sottoscritto definitivamente il 23 dicembre 2025 e prevedeva per il personale ATA un aumento medio mensile di 105 euro, oltre a arretrati e una tantum secondo quanto stabilito dall'accordo.

L'operazione di agosto 2026 riguarda invece il nuovo rinnovo economico 2025-2027.

Una distinzione tutt'altro che secondaria, perché negli ultimi giorni diverse ricostruzioni hanno mescolato cifre, periodi contrattuali e decorrenze, alimentando aspettative che rischiano di trasformarsi in delusione davanti al cedolino.

E non finisce ad agosto

Il rinnovo non si esaurisce con l'accredito degli arretrati.

Il contratto prevede ulteriori rideterminazioni degli stipendi tabellari nel 2027 e incrementi di alcune indennità. Per il personale ATA, inoltre, è prevista un'erogazione una tantum di 110 euro lordi nel gennaio 2027, destinata al personale in possesso dei requisiti indicati dal contratto.

Quindi agosto è importante, ma non rappresenta la fine della partita.

Anzi, potrebbe essere soltanto il primo momento in cui il personale ATA riesce a percepire concretamente gli effetti del nuovo accordo.

La vera partita è quanto resta in tasca

Alla fine, la domanda che interessa davvero il personale ATA non è quanto sia l'aumento scritto nelle tabelle.

È molto più semplice: quanto troverò realmente sul conto?

La risposta dipende dal profilo, dall'anzianità, dalle decorrenze applicabili e dalle trattenute. Per questo il dato più attendibile resta quello individuale visualizzato su NoiPA, non le cifre medie circolate sui giornali o sui social.

E forse è proprio qui che si concentra la contraddizione di questa vicenda: dopo mesi di attesa, il lavoratore non riceve semplicemente “gli arretrati degli ATA”.

Riceve il risultato di una lunga serie di calcoli, decorrenze e conguagli.

Agosto porta dunque una buona notizia, ma anche un promemoria poco piacevole: quando un aumento arriva molto tempo dopo essere stato deciso, la domanda non è soltanto quanto vale. È quanto tempo è stato necessario aspettarlo.