Per chi lavora come personale ATA precario, l'estate non è soltanto il periodo delle vacanze. È anche il momento in cui si guarda con attenzione agli aggiornamenti degli Uffici scolastici, alle graduatorie e alle possibili disponibilità negli istituti.

Il conto alla rovescia verso settembre è già iniziato e, per molti assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici, l'obiettivo resta uno: riuscire a trasformare una nuova supplenza in un'occasione di continuità lavorativa.

ATA, il precariato continua a essere una corsa contro il tempo

Il sistema di reclutamento del personale ATA prevede diversi canali per le supplenze. Per l'anno scolastico 2026/27, le indicazioni ministeriali confermano l'utilizzo, secondo l'ordine previsto dalla normativa, delle graduatorie ATA dei 24 mesi, della seconda fascia e, in caso di esaurimento, della terza fascia.

Per il lavoratore precario questo significa una cosa molto semplice: la posizione occupata in graduatoria può fare concretamente la differenza.

Non basta quindi aspettare la telefonata della scuola. Occorre controllare con attenzione la propria posizione, verificare eventuali errori e seguire le comunicazioni dell'Ufficio scolastico provinciale.

Le graduatorie ATA 24 mesi entrano nella fase decisiva

Nel 2026 sono state aggiornate le graduatorie ATA dei 24 mesi, utilizzate sia per le immissioni in ruolo sia per il conferimento delle supplenze. Gli Uffici scolastici provinciali hanno proceduto alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive.

Un passaggio particolarmente importante è stato quello relativo all'Allegato G, attraverso il quale gli aspiranti hanno potuto indicare le scuole presso cui essere convocati per le supplenze da graduatoria di istituto.

La scelta delle sedi ha consentito di indicare fino a 30 istituzioni scolastiche.

Per chi è inserito nelle graduatorie, dunque, conoscere bene la propria situazione è fondamentale.

Ma cosa deve fare adesso un ATA precario?

La prima regola è evitare di arrivare a settembre senza sapere cosa sta accadendo.

È utile controllare periodicamente:

la propria posizione in graduatoria;

gli eventuali aggiornamenti pubblicati dall'Ufficio scolastico provinciale;

le disponibilità e le convocazioni delle scuole;

la correttezza dei recapiti indicati;

le comunicazioni ricevute tramite i canali ufficiali.

Un errore apparentemente piccolo, come un dato non aggiornato o una comunicazione ignorata, può trasformarsi in una difficoltà proprio nel momento in cui arriva una possibilità di supplenza.

Il punto che interessa maggiormente i precari: quanto conta il servizio?

Per chi lavora nella scuola da anni, il servizio accumulato rappresenta uno degli elementi più importanti del percorso professionale.

Ogni anno di supplenza significa infatti esperienza, punteggio e, in determinate condizioni, la possibilità di avvicinarsi a graduatorie che possono offrire maggiori opportunità.

È proprio questo uno degli aspetti più delicati del precariato ATA: si lavora anno dopo anno, ma la stabilità non arriva automaticamente.

Il paradosso è evidente. Una persona può conoscere perfettamente il funzionamento di una segreteria scolastica, avere anni di esperienza come collaboratore scolastico o assistente tecnico e continuare comunque a vivere l'estate con l'incertezza di una nuova convocazione.

Il consiglio per chi aspetta settembre

In attesa delle operazioni di nomina, la strategia migliore è non affidarsi alle indiscrezioni.

Le informazioni davvero importanti sono quelle pubblicate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, dagli Uffici scolastici territoriali e dalle singole istituzioni scolastiche.

Per il precario ATA, quindi, settembre non dovrebbe essere soltanto il mese dell'attesa. Può diventare il momento per fare il punto sul proprio percorso: punteggio, graduatoria, titoli, servizio maturato e possibilità di migliorare la propria posizione nei prossimi aggiornamenti.

Perché dietro ogni numero in una graduatoria c'è una persona che aspetta una chiamata, una famiglia che cerca stabilità e un lavoratore che, spesso dopo anni di supplenze, continua a chiedersi quando arriverà finalmente il momento di poter dire: quest'anno il mio posto a scuola è sicuro.