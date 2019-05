Si sono concluse ieri sera alle 23:00 le elezioni europee 2019 in tutta Italia e in altri Paesi del "Vecchio Continente". Gli elettori sono stati chiamati alle urne per rinnovare i componenti del Parlamento di Strasburgo: al nostro Paese spettano 73 seggi. La popolazione su tutto il territorio nazionale si è espressa a favore di Matteo Salvini, vicepremier e Ministro dell'Interno, nonché numero uno della Lega, che ha ottenuto una percentuale che ha abbondantemente superato il 30%, piazzandosi quindi come primo partito in Italia.

A quanto pare anche a Lecce e nel Salento in generale il Carroccio ha ottenuto un'ottimo risultato. A spoglio terminato e dopo aver scrutinato tutte le 819 sezione della provincia leccese, il partito di Salvini contava una percentuale del 26,85%, non molto distante quindi dalla media nazionale.

Seguono Pd e M5S

Brutto tonfo nel Salento per i pentastellati che, rispetto alla precedente tornata elettorale nazionale, hanno perso moltissimi voti. Il partito di Beppe Grillo si attesta infatti intorno al 19,61%, risultato terzo, mentre sale il Partito Democratico con il 21,77% di voti, la seconda forza Politica in provincia di Lecce.

Come detto gli aventi diritto che hanno partecipato alle elezioni sono stati molti, e nel leccese si è abbondantemente superato il 50%. Il candidato più suffragato è stato Salvini, che ha ottenuto ben 337.497 preferenze, ma un buon risultato lo ha ottenuto anche Andrea Caroppo, salentino, che ha ottenuto oltre 49 mila voti. Ovviamente adesso si dovranno assegnare i rispettivi seggi. Anche Massimo Casanova, sempre candidato nella lista di Salvini, ha ottenuto un risultato piuttosto soddisfacente. Per il Pd il candidato più suffragato Ivan Stomeo, attuale sindaco di Melpignano.

Le amministrative nel Salento

In provincia di Lecce ieri non si votava solo per le Elezioni europee, ma anche per quelle amministrative. Sono stati 29 i comuni interessati da quest'ultima tornata elettorale, incluso il comune capoluogo. A Lecce sono ben cinque i candidati che si sfidano: Arturo Baglivo, per il Movimento Cinque Stelle, Saverio Congedo che guida il centrodestra, Adriana Poli Bortone, alla guida di una coalizione di destra, Carlo Salvemini per i progressisti e Mario Fiorella per Sinistra Comune.

Attualmente non si conosce l'esito delle amministrative salentine, in quanto le operazioni di scrutinio sono cominciate da poco, precisamente alle ore 14:00. Sicuramente nelle prossime ore nel comune capoluogo, e in tanti altri centri della provincia, come ad esempio Martignano e Copertino, si conosceranno i nomi dei rispettivi nuovi sindaci e dei componenti delle giunte comunali salentini.