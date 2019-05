Quella che arriva dalla provincia di Lecce, precisamente da Novoli, è una notizia abbastanza curiosa ma che ha rischiato di creare non pochi intoppi nell'ultima tornata elettorale valida per elezioni europee e amministrative, svolte domenica scorsa, 26 maggio.

Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, il nome di un candidato sindaco, Roberto Nitto, è stato scritto in maniera sbagliata sulla scheda elettorale. Gli elettori infatti si sono trovati ad una situazione abbastanza singolare, in quanto il nome del candidato risultava Roberto De Nitto, con quel "De" che era decisamente in più. In moltissimi hanno segnalato l'errore alle autorità competenti e la notizia è arrivata fino al Viminale, che ha effettuato tutti i controlli del caso. Il simbolo del partito di appartenenza del candidato era comunque segnato in maniera corretta.

Lecce, sulla scheda un 'De' di troppo: sbagliato il nome del candidato sindaco

C'erano altri candidati sindaco che avevano 'De' come cognome

Il lato forse più bizzarro di tutta questa vicenda è che nella tornata elettorale in questione, in tutta la cittadina leccese, vi erano diversi candidati sindaco che avevano come cognome il "De": si tratta di Giovanni De Luca e Marco De Luca. Fin dall'apertura tutti si sono accorti di quello che evidentemente è stato un errore di stampa, per cui in moltissimi si sono chiesti se fosse lecito continuare la campagna elettorale in questione, almeno per le amministrative.

Tutte le sezioni in cui era presente l'errore si trovavano nel plesso della scuola elementare "Oronzo Parlangeli" sita in via dei Caduti. Gli organi competenti hanno immediatamente segnalato l'accaduto al Viminale, che come detto ha proceduto alle verifiche del caso. La stessa Prefettura di Lecce, interpellata dai colleghi di Quotidiano di Puglia, ha fatto sapere che si è trattato di un refuso tipografico e che il cognome del candidato sindaco Roberto Nitto era scritto correttamente in tutti i manifesti elettorali.

Per cui le operazioni di voto sono andate tranquillamente per tutta la giornata, in quanto anche se gli elettori avessero scritto Roberto (De) Nitto sulla scheda elettorale la volontà di votare per quel candidato era più che palese.

Roberto Nitto: 'No comment'

I giornalisti delle testate giornalistiche locali hanno tentato di raggiungere al telefono il protagonista di questa spiacevole vicenda, ma lo stesso Nitto non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione, trincerandosi dietro un "no comment".

Particolare questo che fa capire come il candidato in questione abbia volontà di chiarire nelle sedi opportune, e fino in fondo, questo episodio. Non è escluso che ci possano essere dei ricorsi. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, a tornata elettorale ormai conclusa, si possano conoscere ulteriori particolari su questa delicata vicenda.