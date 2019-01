Annuncio

Una donna a Milano [VIDEO], dopo un'accesa lite, ha deciso di sfogare le proprie ire dando fuoco alla collezione di vinili del compagno: quando scoppia una lite è difficile controllare la rabbia per non commettere atti inconsulti, ma è proprio questo che non è riuscita a fare la donna dopo aver litigato col suo compagno.

Non si conoscono i motivi che stanno alla bese della lite, per ora si sa solo che a conclusione della stessa la donna ha deciso di costituirsi, ed ha così raccontato tutto quanto l'accaduto agli inquirenti.

La donna di 46 anni ha infatti spiegato che, arrabbiata dopo la lite col suo compagno, ha deciso di cospargere i dischi con una bottiglia di acqua ossigenata per poi incendiare gli stessi.

Il motivo alla base della scelta? La ripicca.

Collezione di dischi

Ad averne la peggio in questa lite sono decisamente gli oggetti: si tratta della collezione di vinili del fidanzato di 50 anni che abita poco fuori Milano, in via Oropa. L'episodio è avvenuto nel pieno della notte tra il 25 e il 26 gennaio, intorno alle 2.30 del mattino: dopo che l'incendio è stato spento, è stata la stessa donna a telefonare alla polizia per raccontare gli eventi.

Le fiamme sono state domate grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco [VIDEO]prima che potessero causa danni importanti all'appartamento e allo stabile: nonostante non ci siano state vittime o feriti, a rimetterci maggiormente è stata l'innocente collezione di vinili, irrimediabilmente danneggiata, di cui non conosciamo il valore. Adesso toccherà al fidanzato decidere se sporgere denuncia o meno, e se eventualmente perdonare la compagna.

I vinili più venduti

E chissà se nella collezione andata a fuoco e danneggiata non ci siano vinili d'epoca e di valore, anche se non economico comunque affettivo: ad esempio potrebbe esserci un classico come The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, che recentemente è stato votato dai lettori del magazine Louder come l'album rock più bello di tutti i tempi.

E sempre restando in tema di musica rock a vedere i dati dei vinili venduti nel 2018 la musica rock dà una sonora sconfitta alla trap e al pop: infatti il più venduto rimane anche stavolta Dark Side of the Moon, pubblicato nel lontano 1973, mentre alla seconda posizione c'è Nevermind dei Nirvana. Sempre in questa classifica sono i Pink Floyd a dominare con The Wall al quarto posto e alla sesta posizione con un altro grande disco del 1975, Wish You Were Here.