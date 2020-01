Sfera Ebbasta aprirà uno studio di registrazione gratuito nella sua Cinisello Balsamo (Milano). La notizia è stata ufficializzata soltanto oggi, ma era nell'aria da qualche giorno. L'iniziativa fa parte di un progetto internazionale targato Adidas Original, di cui Sfera Ebbasta sarà l'unico rappresentante italiano, affiancando star del mondo della musica, della moda e dello sport, nomi del calibro di Pharrell Williams e Pogba, solo per citarne alcuni.

Sfera Ebbasta: 'Quando ho iniziato il mio studio era la mia camera'

Il trapper milanese è stato infatti selezionato come rappresentante italiano della campagna 'Change Is a Team Sport', che riunisce alcuni tra i principali 'game changer' – ovvero personalità che negli ultimi anni sono state in grado di cambiare le regole del gioco in diversi ambiti, scardinando i paradigmi pre-esistenti nei rispettivi settori di riferimento – provenienti dal mondo della musica, così come dell'arte intesa in senso più generale ed anche, ovviamente, della moda e dello sport di alto livello.

Lo scopo della campagna è quello di dimostrare che il vero e proprio cambiamento è sempre frutto di un lavoro di squadra.

"Se io sono qua è grazie a tutti voi – spiega Sfera Ebbasta nel breve trailer italiano di presentazione del progetto – quando ho iniziato il mio studio era semplicemente la mia camera. Ora, insieme ad Adidas, con il supporto di Cross Radio e Indie Pride, ho deciso di realizzare un nuovo studio a Cinisello e di metterlo a disposizione di tutti, perché il cambiamento è un gioco di squadra".

Sfera Ebbasta, Cinisello Balsamo e il dualismo con Vegas Jones

Sfera Ebbasta ha sempre speso belle parole per Cinisello Balsamo, a cui è dedicata anche una delle hit più popolari del Trap King, soprattutto tra i fan della prima ora: 'Ciny'. Tuttavia, sono in molti a non considerarlo come il rapper di riferimento della cittadina situata nella parte nord dell'hinterland milanese, preferendogli il collega Vegas Jones.

Sia il sindaco di Cinisello che l'assessore alla cultura hanno infatti speso belle parole per Vegas Jones, cosa che non è invece accaduta nei confronti di Sfera Ebbasta, nonostante l'autore di 'OGNT' goda di una popolarità sicuramente più diffusa rispetto a quella del collega e concittadino. Anzi, il Primo cittadino qualche mese fa ha addirittura azzardato un vero e proprio confronto tra i due, parteggiando evidentemente per Vegas Jones.

Difficile dire, almeno per il momento, se questa iniziativa determinerà qualche attestato di stima da parte del Comune di Cinisello Balsamo nei confronti di Sfera Ebbasta, ciò che c'è di certo è che la scelta di aprire lo studio proprio a 'Ciny', piuttosto che in qualche area più centrale di Milano, è sicuramente frutto di una scelta ben precisa, dell'artista e di Adidas.