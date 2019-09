Quello tra Sfera Ebbasta e Vegas Jones è uno dei dualismi più accesi della nuova scena Rap. I due artisti, quasi coetanei, sono infatti entrambi originari di Cinisello Balsamo, ed entrambi hanno dedicato al piccolo comune facente parte della città metropolitana di Milano molte citazioni ed omaggi nei testi dei loro brani. Emblematico in tal senso il titolo 'Chic Nisello' che Vegas Jones ha voluto dare ad un suo progetto del 2016, ma anche 'Ciny', pezzo di Sfera Ebbasta del 2015, tutt'ora considerato come una delle più popolari hit del Trap King milanese, soprattutto dai fan di lungo corso.

Con ogni probabilità faranno quindi molto discutere nelle prossime ore alcune dichiarazioni di Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello Balsamo, che, pur mantenendo una significativa cautela, ammettendo di non aver mai conosciuto di persona l'autore di 'Cupido', ha mosso una critica, neanche troppo velata, nei confronti di quest'ultimo.

'Non voglio fare paragoni, ma ho conosciuto Vegas'

Allo stesso tempo il primo cittadino di Cinisello, pur mettendo le mani avanti affermando di "Non voler fare paragoni", ha speso invece bellissime parole per Vegas Jones, artista che ha invece avuto modo di conoscere e per cui sembra nutrire una sincera stima, tanto dal punto di vista umano quanto a livello artistico.

"Sfera Ebbasta ha certamente trasformato le sue esperienze di vita in successi artistici – ha esordito il sindaco – questo bisogna riconoscerlo, ma non è il solo. Ci sono tanti giovani cinisellesi che riescono ad affermarsi nei più svariati ambiti: dallo sport alla musica e alla cultura, senza però dimenticare i valori positivi, cosa che non posso dire di alcuni testi delle sue canzoni [..] Ora non voglio fare paragoni, ma ho conosciuto Vegas Jones e posso affermare di aver condiviso assieme a lui alcuni progetti ed una visione positiva nei confronti dei giovani.

Secondo me chi ha successo nella vita ha una responsabilità in più, ovvero farsi portatore di valori positivi, soprattutto se si è seguiti dai giovani e giovanissimi".

Vegas Jones non considera Sfera Ebbasta un artista di Cinisello Balsamo

Ormai i due artisti sembrano non voler palesare più di tanto la rivalità, che è però rimasta sempre molto viva tra le due fan base. Emblematico in tal senso quanto accaduto a febbraio, quando Vegas Jones, durante un concerto a Milano, fece salire sul palco un rappresentate del Comune di Cinsello, per donare alla città il suo disco d'oro.

In quell'occasione qualcuno nel pubblico gridò ironicamente la frase "Sfera dove ca... sei ?".

Due anni e mezzo prima, durante un'intervista concessa a Hip Hop Tv, Vegas Jones aveva dichiarato a chiare lettere che, secondo il suo punto di vista, Sfera Ebbasta non dovrebbe essere considerato come un artista di Cinisello Balsamo.