Piazza Duomo, Milano, 26 gennaio 2020: Achille Lauro veste i panni di un artista di strada, a sorpresa e sotto gli sguardi ignari dei numerosi passanti. Il cantante, prossimo a salire sul palco del Festival di Sanremo per il secondo anno consecutivo, ha attuato una performance senza tradire la sua identità, destreggiandosi tra tele e pennelli in piazza Duomo. Non si sa se si sia trattato di una trovata pubblicitaria, ma è evidente che il cantante volesse far parlare di sé a poche settimane dal Festival 2020.

Achille Lauro pittore a Milano

Achille Lauro, personaggio eclettico e molto chiacchierato, ha vestito i panni di un artista di strada ed ha in particolare disegnato su tela un lupo, un fulmine, una maschera ed una corona. Gli stessi simboli sono apparsi sui profili social del cantante nei giorni scorsi, destando la curiosità dei fan e facendo crescere l’attesa per l'esibizione sanremese. Che si tratti di ipotetici indizi in vista del Festival o dell'inizio di altre sue particolari performance non è dato saperlo, ma sicuramente Lauro è riuscito a far parlare di sé ancora una volta.

Achille Lauro si è presentato ieri, 26 gennaio in piazza Duomo a Milano con un outfit che in realtà non lo mascherava troppo dagli sguardi dei passanti, eppure pare che nessuno lo abbia riconosciuto. Un look pressoché dandy con tanto di foulard rosso al collo, basco alla francese in testa e non troppo calato sul viso, gilet e pantalone color terra di Siena, camicia bianca, cappa nera e tatuaggi in vista.

Con disinvoltura ha utilizzato semplici tubetti di tempera rossa, bianca, gialla, nera e blu e ha disegnato sulle grandi tele bianche poste sul terreno. Numerosi i passanti che si sono fermati a guardarlo incuriositi, attento lo sguardo del fotografo che ne ha carpiti gli attimi più salienti. Manca poco alla prima puntata del Festival di Sanremo, al via il 4 febbraio prossimo, e Achille Lauro pare deciso a creare la giusta suspense.

'Me ne frego' di Achille Lauro

'Me ne frego' è il titolo del brano che Achille Lauro presenterà al grande pubblico sanremese. Il brano racconterà di un amore incompleto, di quelli idealizzati e che non intendono guardare in faccia alla realtà dei fatti. Lo stesso cantante è stato accusato di inneggiar ad uno slogan pronunciato diverse volte da Benito Mussolini, ma la canzone di Achille Lauro sembra non aver niente a che fare con tutto ciò.

Al brano 'Me ne frego' non ha solo lavorato lo stesso Lauro De Marinis, vero nome del cantante, ma anche un nutrito team di professionisti. La musica è infatti di Boss Doms, suo fedele socio e collaboratore, Frenetik&Orang3 e Gow Tribe, mentre il testo è di Achille Lauro.

Nella serata dei duetti di Sanremo invece, Achille Lauro duetterà con Annalisa: i due si esibiranno con una cover di 'Gli uomini non cambiano', famoso e struggente successo di Mia Martini.