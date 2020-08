Giornata particolarmente intensa quella di oggi sul circuito di Spielberg, a causa di un doppio incidente in Moto2 e MotoGP, in Austria, dove si sono svolte le gare delle tre classi del motomondiale. Dopo l'avvincente gara della Moto3 vinta da Albert Arenas sono scese in pista le classi maggiori, Moto2 e MotoGp. Nella "classe di mezzo" la corsa è stata interrotta dalla bandiera rossa a poco meno di quattro giri dall'inizio a causa di un brutto incidente avvenuto all'uscita della curva 1 tra Enea Bastianini e Hafizh Syahrin. Poche ore dopo, anche la MotoGP ha subito la stessa sorte: a causare l'incidente una manovra mal calibrata di Johann Zarco provoca una rovinosa caduta nella quale rimane coinvolto anche l'italo-brasiliano Franco Morbidelli.

Ad uscirne illeso anche Valentino Rossi, mancato per un soffio dalla moto di Morbidelli, lanciata a tutta velocità in aria a causa del forte impatto.

Terribile incidente durante la gara di Moto2

Paura oggi al Red Bull Ring a causa di un doppio incidente in Moto2 e MotoGP. Nella mattinata, infatti, la gara di Moto2 è stata interrotta dalla bandiera rosa quando, al quarto giro, il pilota malese Hafizh Syahrin, ha colpito in pieno la moto di Enea Bastianini, incappato in un brutto high-side e poi rotolato violentemente sull'asfalto, rischiando a sua volta di essere travolto dai piloti che sopraggiungevano dalle retrovie.

Dalla ricostruzione dell'incidente, e dalle immagini trasmesse in diretta, si è visto come la moto del pilota italiano abbia inizialmente perso aderenza, per poi proiettare Enea sull'asfalto.

Nella caduta, avvenuta sul rettilineo all'uscita della curva 1, la moto ha continuato la sua caduta rovinosa al centro della pista, proprio sulla traiettoria dei piloti che sopraggiungevano da dietro. Nella carambola, la moto di Bastianini è stata centrata in pieno da Hafizh Syahrin a 200 km orari. Nell'incidente sono rimasti marginalmente coinvolti anche Edgar Pons, Andi Gilang Izdihar e Dominique Aegerter, che fortunatamente non hanno riportato conseguenze gravi.

Buone anche le condizioni di Syahrin che, secondo quanto riportato dal team, ha riportato alcune escoriazioni ed una botta all’anca.

Tragedia sfiorata in MotoGP

Paura anche in Motogp per Franco Morbidelli e Valentino Rossi.

Dopo un brutto contatto tra Zarco e l'italo-brasiliano del team Petronas SRT, causato da una manovra sconsiderata da parte del pilota francese, le moto hanno carambolato più volte, attraversando la pista proprio nel momento in cui stavano passando Maverick Viñales e Valentino Rossi. Nel passaggio la moto di Morbidelli ha quasi centrato il nove volte campione del mondo che, fortunatamente, l'ha letteralmente mancata per un pelo. Fortunatamente sia Rossi che Viñales sono usciti illesi da una potenziale tragedia.

Le condizioni dei piloti

Il personale addetto alla sicurezza ha subito esposto la bandiera rossa per sospendere momentaneamente la corsa.

Sul luogo dell'incidente è arrivata immediatamente l'ambulanza per soccorrere Morbidelli, apparso subito dolorante dopo il forte impatto a seguito dell'incidente. Fortunatamente Franco è riuscito a salire sull'ambulanza con le proprie gambe, ed è stato portato immediatamente al centro medico per ulteriori accertamenti. Zarco invece si è rialzato subito e ha lasciato la pista con proprie gambe, ma non prima di essersi accertato delle condizioni del pilota italiano.

Trasportato al centro medico del circuito, Morbidelli è stato sottoposto ad una TAC di controllo che ha fortunatamente dato esito negativo. Dovrà comunque trascorrere le prossime 24 ore in osservazione in ospedale per scongiurare eventuali traumi gravi.