Il tanto atteso contratto tra Lewis Hamilton e Mercedes è finalmente arrivato nella tarda mattinata dell'8 febbraio. Ad annunciarlo ufficialmente è lo stesso campione del mondo in carica, manifestando l'entusiasmo di poter correre anche il prossimo anno con Mercedes e affermando che, dopo aver raggiunto traguardi incredibili, non vede l’ora di continuare a costruire altri successi, sia in pista che fuori; in pista conseguendo l'ottavo titolo mondiale e fuori dedicandosi alla promozione della diversità e dell'inclusività nel mondo del motorsport.

Le parole di Hamilton sono state riprese da tutte le testate giornalistiche di settore e non solo.

Nel parterre mancava proprio lui, il sette volte campione del mondo. Sono state molte le indiscrezioni nei mesi precedenti, dalla mancata firma per un eventuale cambio di scuderia, ad un battibecco sui milioni, ad un "si, 46 milioni vanno bene ma voglio anche una Mercedes Project One". I fan di tutto il mondo hanno tenuto il fiato sospeso sino ad oggi, ma a poco più di due mesi dall'inizio della stagione 2021 arriva la conferma: Lewis Hamilton firma per la nuova stagione.

I sostenitori di Lewis e della scuderia tedesca non possono che festeggiare e provare un senso di liberazione. Il prossimo passo sarà quello di incrociare le dita e sperare in un possibile ottavo e storico titolo di campione del mondo: infatti sarebbe proprio lui ad infrangere l'attuale record di Michael Schumacher detentore di ben sette titoli mondiali.

Social Mission

A far giungere al termine la trattativa è stato un punto su cui Hamilton non voleva indietreggiare, ossia la missione sociale di Mercedes. La casa di Stoccarda, su spinta del campione iridato, si è impegnata in un nuovo progetto sulla scia delle campagne sociali Black Lives Matter. La fondazione di beneficienza congiunta avrà la mission di promuovere la diversità e sostenere l'inclusione in tutte le sue forme nel mondo motorsport.

Lewis annuncia soddisfatto di voler continuare con i risultati raggiunti e si dice determinato nel seguire il percorso per rendere il motorsport diverso per le future generazioni ed ha ringraziato Mercedes per essere estremamente collaborativa e di supporto al raggiungimento della mission.

Hamilton afferma di non vedere l'ora di essere in pista a marzo.

Quello che si dovrebbe vedere quest'anno a partire dalla prima gara del 28 marzo in Bahrain (Sakhir) sarà un Lewis concentrato e letale come sempre ma ancora più focalizzato sui temi sociali con il pieno supporto della stella a tre punte.

Toto Wolff si dice soddisfatto e afferma che non ha mai avuto dubbi sull'ingaggio di Lewis, ma che l'anno appena trascorso, essendo stato insolito, ha spinto il team a definire ulteriori dettagli tra cui l'instaurazione e l'ufficializzazione della nuova fondazione. Inoltre il Team Principal sottolinea che i risultati da record ottenuti da Lewis lo rendono un prezioso ambasciatore e che la storia delle ultime otto stagioni è scritta nei libri di storia e non vedono l'ora di aggiungere altri capitoli. Archiviata questa preoccupazione non resta che attendere il 2 marzo quando Mercedes presenterà la nuova F1W12 attirando l'attenzione di tutti gli appassionati e delle scuderie avversarie.