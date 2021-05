Modena funge da palcoscenico per la prova su strada della nuova nata in casa Maserati. La MC20, una supersportiva con un motore biturbo V6, che incarna alla perfezione i tratti distintivi della Formula 1. Un bolide del genere, per lo storico marchio automobilistico, non si vedeva da oltre vent'anni e cioè dai tempi della MC12, che regalò ai drivers di tutto il mondo, indimenticabili emozioni. Una sfida, che l'azienda italiana lancia in un periodo così controverso ed incerto, ma che ha il sapore delle grandi scommesse. La MC20, è stata interamente prodotta a Modena e si appresta ad essere desiderata ed inseguita da molti appassionati delle supersportive che non rinunciano all'eccellenza del made in Italy ed al lusso.

La Maserati MC20

Il ruggito potente ed inequivocabile, tipico del motore Maserati, è un biturbo V6, ribattezzato, Nettuno, dai suoi ideatori. Sono proprio i 6 cilindri a conferire un rombo caldo e suggestivo su cui si reggono gli acuti in sottofondo delle turbine che lo spingono fino ai 630 cavalli e 730 Nm. Il risultato è una melodia ammaliante e straordinaria. L'impeccabile armonia tra lo sterzo, il telaio e l'assetto, danno vita ad un'opera d'arte automobilistica, degna della grandissima tradizione del Tridente. La velocità a cui la porta l'imponente motore, oscilla tra i 3.000 e gli 8.000 giri, in una perfetta alternanza tra assetto su strada e su pista, che non tradiscono l'assoluta affidabilità.

Dotata di un propulsore estremamente sensibile e capace imprimerle ferocia e addomesticabilità in un ammirabile equilibrio. Prestazioni elevatissime anche per la lubrificazione ed il sistema elettronico, che monitora costantemente il pilota, rappresentando un importante punto di riferimento in ogni momento della guida, per eventuali avarie.

Si parla di una produzione prevista per la fine del 2021, con un prezzo base da listino che si aggira intorno ai 216.000 euro. Le versioni superaccessoriate e personalizzate, presentano un costo di partenza di 290.000 euro, a salire. La Maserati MC20, dunque, è un mix esplosivo di velocità ed innovazione che lascia presagire un futuro ricco di apprezzabili risultati e miglioramenti per il settore automobilistico e per il made in Italy, soprattutto.

Le sfide lanciate dalla casa modenese del Tridente, hanno rappresentato da sempre una sicurezza in termini di progettazione, opportunità di impiego e fatturato. La Maserati costituisce una vera e propria passione per gli estimatori di tutto il mondo, per le altissime credenziali che nel tempo ha guadagnato e costruito con dedizione e competenza, tutte italiane. La MC20 si presenta al grande pubblico con un'anima da fuoriclasse.