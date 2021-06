Che la stagione di Franco Morbidelli non fosse una delle più esaltanti lo si era intuito sin dal primo round in Qatar, quando la sua Yamaha si ammutolì per ben due volte nel corso delle prove libere. Si aggiunga il fatto di disporre di una Moto datata di due anni e senza particolari aggiornamenti tecnici e si troverà ben presto una risposta ad alcune domande. Ciononostante, l'alfiere Yamaha Petronas è riuscito comunque ad ottenere un podio in occasione del Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, e un quarto posto nel Gran Premio del Portogallo a Portimao.

Non male per un pilota in netta inferiorità tecnica rispetto alla concorrenza. A complicare la stagione già travagliata del vice-campione del mondo 2020 (nel quale terminò dietro solo a Joan Mir) si sono messi in mezzo anche dei problemi al ginocchio sinistro sopraggiunti nel corso del weekend di gara a Le Mans, nel quale cadde per la prima volta all'interno dei box nel corso della procedura di bike swap per poi, successivamente, cadere anche in gara riuscendo, tuttavia, a terminare la stessa in sedicesima posizione. Ora, però, i problemi al ginocchio si sono fatti ben più insistenti e hanno costretto Franco Morbidelli ad alzare bandiera bianca per il Gran Premio d'Olanda, in programma domenica 27 giugno ad Assen.

A sostituirlo sarà Garrett Gerloff.

Seconda chance per Garrett Gerloff

Come accaduto in occasione del Gran Premio d'Europa a Valencia nel 2020, la scelta per sostituire Franco Morbidelli è caduta sull'americano Garrett Gerloff, pilota del mondiale Superbike in forza al GRT World Superbike Team. In quel caso sostituì, per due sessioni di prove libere, Valentino Rossi, reduce dalla positività al COVID-19 che lo costrinse a saltare i due round di Aragon.

Con una piccola differenza: Gerloff avrà infatti a disposizione un intero di weekend di gara per farsi vedere e, chissà, strappare un contratto per la prossima stagione, considerato l'alone di mistero che pervade il futuro di Valentino Rossi. Anche se, stando a rumour, il prescelto potrebbe essere il turco Toprak Razgatlioglu, in forza al Team Pata Yamaha, attualmente secondo nel Mondiale Superbike alle spalle del sei volte campione del mondo Jonathan Rea.

Operazione immediata o a fine stagione?

Se tempo fa si era detto che l'operazione al ginocchio sinistro fosse fissata per fine stagione, i piani per Franco Morbidelli potrebbero, in qualche modo, cambiare. Se tale problema dovesse rappresentare una montagna insormontabile da scalare, allora il pilota italiano potrebbe decidere di operarsi immediatamente e rientrare al massimo della forma nella prossima stagione. Resta da capire se in sella a una moto ufficiale o meno, e con o senza Valentino Rossi sulla griglia di partenza, che nel frattempo ha ufficializzato l'accordo con Ducati per il Team VR46.