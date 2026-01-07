Henk Lategan ha vinto la quarta tappa della Dakar 2026 nella categoria auto, imponendosi con oltre sette minuti di vantaggio su Nasser Al‑Attiyah e conquistando la leadership della classifica generale. Nella stessa frazione, Tosha Schareina ha trionfato tra le moto, ottenendo la seconda vittoria consecutiva e salendo in testa alla classifica, in perfetta parità con Ricky Brabec ma davanti grazie al successo odierno.

Auto: Lategan al comando con una performance dominante

Il pilota sudafricano di Toyota ha dominato la quarta tappa, precedendo il qatariota Nasser Al‑Attiyah (Dacia) di oltre sette minuti.

Marek ed Eryk Goczal, padre e figlio, si sono classificati terzi e quarti con le loro Toyota, mentre Sébastien Loeb (Dacia) ha limitato i danni con un quinto posto. Il campione in carica Yazeed Al‑Rajhi ha dovuto ritirarsi durante la tappa, interrompendo così le sue ambizioni di classifica generale. Grazie a questo risultato, Lategan ha preso la testa della classifica generale.

Moto: Schareina in testa a pari merito con Brabec

Lo spagnolo Tosha Schareina ha conquistato la leadership nella classifica generale delle moto grazie alla sua seconda vittoria parziale consecutiva. Il team Honda ha ottenuto una tripletta con Ricky Brabec secondo e Skyler Howes terzo. Schareina e Brabec sono ora a pari tempo in classifica generale, ma Schareina occupa ufficialmente il primo posto grazie al successo odierno.

Questi sviluppi segnano un significativo cambio di scenario nella Dakar 2026: tra le auto, Lategan emerge come nuovo leader con margine, mentre tra le moto Honda prende il controllo con Schareina in testa, anche se in perfetta parità con Brabec.