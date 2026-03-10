Novak Djokovic ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, ma ha al contempo lanciato un segnale di preoccupazione: un dolore all’avambraccio destro che il campione serbo spera possa migliorare. Djokovic ha superato il suo avversario, Aleksandar Kovacevic, in tre set con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-4. Ora si prepara ad affrontare Jack Draper, detentore del titolo.

Il match e il problema fisico

Djokovic ha rivelato di avvertire questo fastidio all’avambraccio destro da circa due settimane, continuando a giocare nonostante il disagio.

Il tennista ha descritto la sensazione come “un po’ strana”: “Più servo, meglio mi sento, ma poi il dolore va e viene se mi raffreddo. Se non servo per cinque o sei minuti, sento un po’ di dolore nei primi due servizi del game. Ci sto lavorando. Spero che migliori ogni giorno”. Ha aggiunto: “Cerco di gestire il mio corpo e il mio stato mentale giorno per giorno per poter essere al massimo delle mie possibilità in un determinato giorno”.

Il contesto del torneo

La vittoria contro Kovacevic segna il ritorno di Djokovic agli ottavi di Indian Wells dopo un’assenza di nove anni. Il serbo ha impiegato tre set anche nel turno precedente, mostrando una certa difficoltà nel trovare il ritmo ideale nel contesto del torneo californiano.

Il prossimo avversario sarà Jack Draper, che ha difeso con successo il titolo conquistato l’anno precedente. Draper ha superato Francisco Cerundolo e ora attende Djokovic per un confronto che si preannuncia intenso.

Gestione del fastidio

Djokovic ha definito il problema all’avambraccio “un po’ strano”, spiegando che il dolore si manifesta in particolare quando il braccio si raffredda tra un servizio e l’altro. Per gestire il fastidio, il tennista ha indossato una manica di compressione al braccio destro durante le prime fasi del torneo. Nonostante il problema fisico, Djokovic, alla sua diciassettesima partecipazione al BNP Paribas Open, ha dimostrato resilienza e determinazione, qualità che gli hanno permesso di superare Kovacevic e di proseguire il suo cammino nel torneo.