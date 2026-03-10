Provedel operato alla spalla: intervento riuscito

Il portiere della Lazio, Ivan Provedel, è stato sottoposto a un intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica della spalla. L’operazione si è svolta presso il Concordia Hospital di Roma, sotto la guida del dottor Giovanni Di Giacomo e del dottor Alberto Costantini, e si è conclusa con pieno successo. Questo intervento segna l’inizio del suo percorso riabilitativo, che seguirà le indicazioni dello staff medico.

Dettagli dell’intervento e recupero

Provedel soffriva di una lesione capsulo-legamentosa alla spalla, che ha reso indispensabile l’intervento chirurgico.

L’operazione è stata condotta con esito positivo, permettendo ora al portiere di iniziare la fase di recupero. Il giocatore seguirà un programma specifico predisposto dallo staff medico per il suo ritorno in campo.

Contesto e prospettive future

La società Lazio ha confermato l’avvenuto intervento, già anticipato da accertamenti medici che avevano diagnosticato la lesione. L’operazione rappresenta un momento cruciale per Provedel, che dovrà affrontare un periodo di riabilitazione mirata al suo completo recupero agonistico. La risonanza magnetica aveva evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale con coinvolgimento del cercine glenoideo, confermando la necessità dell’intervento chirurgico. La stagione del portiere potrebbe considerarsi conclusa, con un periodo di stop stimato in circa quattro-cinque mesi.