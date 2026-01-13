Alpine ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Jack Doohan per interrompere il rapporto di guida nella stagione 2026 del Campionato Mondiale di Formula 1. Questa decisione consentirà al pilota australiano di esplorare altre opportunità professionali. La notizia giunge dopo che il ventiduenne aveva disputato sei Gran Premi all’inizio della scorsa stagione, prima di essere sostituito da Franco Colapinto. Successivamente, Doohan era tornato al ruolo di pilota di riserva, incarico che ricopriva dal 2023.

La situazione

Il pilota australiano Jack Doohan, figlio del cinque volte campione del mondo di motociclismo Mick Doohan, ha visto interrompersi il suo percorso con Alpine.

Dopo sei gare nel 2025, è stato sostituito da Franco Colapinto, riprendendo il ruolo di riserva. L’accordo raggiunto sancisce la sua uscita dal team nella stagione 2026.

Le prossime mosse

Alpine ha confermato che Paul Aron sarà il nuovo pilota di riserva, mentre Franco Colapinto continuerà come titolare insieme al francese Pierre Gasly. I test pre-stagionali inizieranno sul Circuit de Barcelona‑Catalunya dal 26 al 30 gennaio, seguiti da due sessioni in Bahrain l’11‑13 e il 18‑20 febbraio, in preparazione al via ufficiale della stagione in Australia nel fine settimana del 6‑8 marzo.

Il percorso di Doohan

Jack Doohan era stato designato pilota titolare per il 2025, diventando il primo a emergere dall’Alpine Academy in questa posizione.

Tuttavia, dopo sei gare senza punti e alcune difficoltà, il team ha deciso di sostituirlo con Franco Colapinto, già pilota di riserva con esperienza in Formula 1 con Williams. Colapinto ha mantenuto il posto per il 2026, mentre Doohan ha continuato come riserva fino all’accordo di separazione.

Questa decisione evidenzia la natura competitiva della Formula 1, dove le promesse devono concretizzarsi rapidamente in risultati per garantire continuità.