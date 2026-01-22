Cambio programmazione per Io sono Farah nella fascia serale di Canale 5. La soap opera turca risulta cancellata dal palinsesto del prossimo martedì 27 gennaio, a differenza di quanto è accaduto nel corso delle ultime settimane di messa in onda.

Al momento, però, non è ancora chiaro se la serie turca sarà sospesa definitivamente dalla fascia di prime time oppure se si tratta di uno stop momentaneo per lasciare spazio, eccezionalmente, a un film dedicato al Giorno della Memoria per le vittime dell'Olocausto.

Cancellata la puntata serale di Io sono Farah del 27 gennaio

La programmazione della rete ammiraglia Mediaste subirà delle nuove modifiche nel corso della giornata di martedì 27 gennaio, giorno in cui non è prevista la messa in onda della soap opera Io sono Farah nella fascia di prime time.

Al momento, infatti, il palinsesto di Canale 5 prevede per quella serata la messa in onda del film L'ultima volta che siamo stati bambini con protagonista Claudio Bisio, previsto subito dopo La ruota della fortuna, fino alle 00:15 circa.

Una scelta dettata dalla volontà di trasmettere un film che possa far riflettere il grande pubblico della rete ammiraglia Mediaset sulla Giornata per la Memoria, in ricordo delle vittime dell'Olocausto.

Ignaro il futuro serale di Io sono Farah dopo il cambio programmazione

La soap opera con protagonista Demet Ozdemir, quindi, risulta cancellata dalla programmazione serale del prossimo 27 gennaio e, al momento, non è ancora chiaro quale sarà il suo destino nella prestigiosa fascia di prime time.

In attesa di scoprire le novità, l'appuntamento con Io sono Farah resta confermato nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset seppur con degli episodi di brevissima durata, previsti dalle 14 alle 14:15 circa, subito dopo l'appuntamento con Beautiful.

Ascolti al ribasso per la soap opera turca Io sono Farah di sera

Una scelta che potrebbe essere dettata anche dagli ascolti non proprio brillanti ed eccezionali che la soap opera ha registrato nella fascia serale durante le ultime settimane di programmazione.

La media, infatti, si è stabilita sotto la soglia dei 2 milioni di telespettatori, pari a uno share compreso tra il 13 e il 14%.