Si è conclusa con la vittoria di Mattias Ekström l'undicesima e terzultima tappa della Dakar 2026, disputata tra Bisha e Al Henakiyah. Il pilota svedese ha firmato la sua terza affermazione parziale in questa edizione, portando a otto il totale delle sue vittorie nella “Maratona nel Deserto”.

Ekström domina la tappa, Dumas e Sainz sul podio

Ekström ha coperto i 346 chilometri della prova speciale in 2h47:22, beneficiando di una posizione di partenza favorevole su un fondo duro e veloce, dopo le dune affrontate il giorno precedente. Alle sue spalle si sono piazzati Romain Dumas, al primo podio nella classe regina della Dakar, staccato di 1’22”, e Carlos Sainz, terzo a 2’26”.

Al‑Attiyah resiste in classifica generale, Lategan fuori dai giochi

Nonostante non sia rientrato nella top quindici della tappa, Nasser Al‑Attiyah ha gestito con prudenza la prova, limitando i danni e mantenendo la leadership della classifica generale con un vantaggio di 8’40” su Nani Roma. Henk Lategan, secondo nella generale, ha invece dovuto fare i conti con problemi meccanici alla sua Toyota, che lo hanno costretto a fermarsi a lungo, compromettendo le sue residue speranze di vittoria. La battuta d’arresto del sudafricano ha promosso Sébastien Loeb al terzo posto nella generale, a 18’37” da Al‑Attiyah, mentre Ekström e Sainz seguono rispettivamente a 21’32” e 28’48”. La competizione resta aperta.

Mattias Ekström ha vinto la terzultima tappa, diventando il primo pilota nella categoria auto a ottenere più di una vittoria in questa edizione. Lategan ha perso posizioni preziose a causa di un fermo, consentendo ad Al‑Attiyah di restare al comando.