Cortina d’Ampezzo si appresta ad accogliere la 79ª edizione della Coppa d’Oro delle Dolomiti, un evento di spicco nel panorama motoristico. Dal 16 al 19 luglio 2026, la storica gara di regolarità animerà le Dolomiti, valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi Aci Sport Epoca Championship e come tappa del Campionato Italiano Grandi Eventi Auto Moderne di Aci Sport.

Organizzata da Aci Belluno, Automobile Club d’Italia e Club Aci Storico, la manifestazione vedrà cinquanta vetture percorrere oltre 500 chilometri. Il tracciato si snoderà tra le Dolomiti ampezzane, il bellunese e il Trentino, con l'arrivo finale sabato pomeriggio in Corso Italia, nel centro di Cortina.

Il programma include 92 prove cronometrate, inserite tra i passi montani che hanno recentemente ospitato le Olimpiadi invernali 2026, come il Falzarego e il Giau.

L'evento attirerà i principali protagonisti del Campionato Italiano Grandi Eventi, affiancati da numerosi equipaggi internazionali, tra cui una squadra argentina e un team australiano, formato da Joshua Reed e Fiona Hoang su una Jaguar XK 120 del 1952. La Coppa d’Oro delle Dolomiti è una vera e propria competizione di regolarità, una disciplina che richiede grande precisione e abilità, resa particolarmente selettiva dalla complessità del percorso dolomitico.

Agonismo e valorizzazione del territorio

Il presidente di Automobile Club Belluno, Lucio De Mori, ha evidenziato l'alto contenuto agonistico della gara, prevedendo uno spettacolo emozionante offerto dai partecipanti di diverse nazionalità con le loro prestigiose vetture.

Il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, ha rimarcato che manifestazioni come questa arricchiscono l'offerta estiva locale, attirando appassionati e consolidando la vocazione di Cortina ad ospitare eventi di alto profilo.

Sara Assicurazioni: partner per la mobilità storica

Sara Assicurazioni conferma il suo ruolo di sponsor ufficiale della Coppa d’Oro delle Dolomiti, rinnovando il legame con un evento che unisce tradizione motoristica e valorizzazione del patrimonio naturale. In qualità di assicuratore ufficiale dell’ACI, la compagnia ribadisce il proprio impegno per una mobilità sicura e responsabile, con soluzioni dedicate ai possessori di veicoli d'epoca.

Tra le proposte di Sara Assicurazioni, spicca la polizza SaraVintage, pensata per auto da collezione con più di 40 anni (o veicoli più recenti inclusi nell'elenco ACI) e per moto storiche con almeno 30 anni, iscritte a Registri o Club riconosciuti.

Per chi possiede più veicoli, è disponibile la formula Garage, che garantisce sconti progressivi sul premio RC Auto e Moto. Ulteriori vantaggi, come la formula “SaraVintage a Kilometro”, sono riservati ai Soci del Club ACI Storico.

La Coppa d’Oro delle Dolomiti si conferma un evento di prestigio, capace di fondere cultura, territorio e passione motoristica in uno scenario unico, promuovendo sicurezza e tutela del patrimonio automobilistico e ambientale.