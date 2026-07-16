Wizz Air, la seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e Gesac, la società che gestisce gli Aeroporti di Napoli e Salerno, hanno annunciato l'introduzione di una nuova rotta diretta che collegherà Napoli a Trieste. Questo importante collegamento sarà operativo a partire dal 14 dicembre 2026, offrendo quattro frequenze settimanali: ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. I biglietti sono già disponibili per l'acquisto sul sito web e tramite l'app di Wizz Air, con tariffe promozionali a partire da 19,99 euro.

Crescita e Strategia di Wizz Air a Napoli

L'introduzione di questa nuova tratta si inserisce in un contesto di crescita continua per Wizz Air presso lo scalo partenopeo. La compagnia, che ha iniziato le sue operazioni a Napoli nel 2004, ha trasportato complessivamente 6,8 milioni di passeggeri. Attualmente, Wizz Air detiene una quota di mercato del 9,6% a Napoli, posizionandosi come la terza compagnia aerea per market share. La sua presenza nel capoluogo campano è significativa, con un network che include 25 rotte verso 13 Paesi.

Per la prossima stagione estiva, Wizz Air ha messo a disposizione da Napoli 1,1 milioni di posti in vendita, segnando un notevole incremento del 127,9% rispetto all'estate 2025.

Complessivamente, per l'anno in corso, i posti disponibili ammontano a 1,6 milioni, registrando una crescita del 78,1% rispetto al 2025. Questi dati evidenziano il costante rafforzamento della base operativa della compagnia nell'aeroporto campano.

Dichiarazioni dei Dirigenti e Impatto Strategico

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha commentato l'iniziativa sottolineando: “La nuova rotta Napoli-Trieste è la dimostrazione plastica della nostra strategia di crescita in Italia e in particolare nel capoluogo partenopeo. Napoli è ancora una volta uno scalo importante per il nostro network e il continuo sviluppo della nostra presenza è reso possibile grazie alla collaborazione con Gesac, che ringraziamo per il costante supporto e per il lavoro condiviso nella crescita dell’offerta.”

A sua volta, Margherita Chiaramonte, Commercial Director Aviation di Gesac, ha aggiunto: “L’annuncio del nuovo collegamento per Trieste conferma come il percorso di crescita di Wizz Air a Napoli proceda a 360 gradi, affiancando al costante sviluppo del network internazionale anche un significativo rafforzamento dei collegamenti domestici.

Si tratta di un investimento strategico che amplia le opportunità di mobilità per il nostro bacino d’utenza e contribuisce a rendere il network dello scalo sempre più completo ed equilibrato.”

Il Ruolo di Gesac nello Sviluppo Aeroportuale

Gesac, la società responsabile della gestione degli Aeroporti di Napoli e Salerno, svolge un ruolo cruciale nella pianificazione, sviluppo e amministrazione delle infrastrutture aeroportuali. Il suo operato è volto a favorire l'espansione dei collegamenti aerei, sia a livello nazionale che internazionale. La società si impegna costantemente per garantire la sicurezza, l'efficienza e l'elevata qualità dei servizi offerti ai passeggeri e alle compagnie aeree, promuovendo attivamente lo sviluppo del traffico aereo e il miglioramento della connettività dell'intero territorio campano.