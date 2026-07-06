Si avvicina la data di chiusura delle iscrizioni per la 61ª edizione della Rieti-Terminillo, la storica cronoscalata automobilistica che anima la provincia di Rieti. L'evento, atteso nei prossimi giorni, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel calendario motoristico, sia a livello laziale che nazionale.

La manifestazione, che si snoda lungo il tradizionale percorso tra la città di Rieti e il Monte Terminillo, richiama ogni anno un vasto pubblico di piloti e appassionati provenienti da ogni parte d'Italia. L'organizzazione ha comunicato che le iscrizioni sono in fase di chiusura, esortando i potenziali partecipanti a completare le procedure entro i termini stabiliti.

Giunta alla sua sessantunesima edizione, la cronoscalata è riconosciuta come una delle gare più longeve e prestigiose del panorama automobilistico italiano.

Il Percorso e i Dettagli Tecnici

Il tracciato della Rieti-Terminillo si sviluppa dal capoluogo reatino, inerpicandosi fino alle pendici del Monte Terminillo. Offre ai concorrenti curve impegnative e panorami suggestivi, rendendo la sfida non solo sportiva ma anche visivamente spettacolare. La competizione, che si tiene annualmente, è un appuntamento fisso nel calendario delle principali gare automobilistiche nazionali e rappresenta un significativo banco di prova sia per piloti esperti che per le giovani promesse del motorsport.

Gli organizzatori pongono l'accento sull'importanza della sicurezza e del rispetto delle normative vigenti, pilastri fondamentali per garantire il regolare e sereno svolgimento dell'intera manifestazione.

L'evento vede la partecipazione attiva di numerosi volontari e addetti ai lavori, la cui collaborazione è essenziale per assicurare il successo della cronoscalata.

Rieti e il Monte Terminillo: Un Legame Storico

Il Monte Terminillo, meta tradizionale di questa celebre cronoscalata, è una delle vette più imponenti dell'Appennino centrale, situata strategicamente nella provincia di Rieti. Con i suoi 2.217 metri di altitudine, si distingue come una delle destinazioni più rinomate per le attività sportive e turistiche nel Lazio. La città di Rieti, punto di partenza della gara, è un centro di notevole importanza storica e culturale per la regione, celebre per la sua posizione geografica e per una ricca tradizione di eventi sportivi e culturali.

La Rieti-Terminillo contribuisce significativamente ogni anno a valorizzare il territorio, attirando un flusso costante di visitatori e appassionati di motori. Questo evento sportivo rafforza in modo tangibile il legame indissolubile tra lo sport e la promozione locale, evidenziando le bellezze e le potenzialità della regione.